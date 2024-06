FlixBus rozšíril spoje do Chorvátska, Slováci sa autobusom dostanú aj na ostrov Krk

Slovenskí turisti cestujú na letnú dovolenku v slnečnom Chorvátsku najčastejšie individuálne. Popri tradičnej ceste osobnými autami sa k najbližšiemu Jadranskému moru môžu dopraviť aj sezónnym vlakom do Splitu, autobusmi či letecky do rôznych miest a letovísk.

Najnovšie sa dá ísť priamo na ostrov Krk na autobusovej linke vedúcej cez Bratislavu. Dopravca FlixBus informoval, že toto spojenie funguje počas letnej sezóny od 20. júna denne do 4. septembra.

Turistov láka ostrov Krk

Priama autobusová linka na ostrov Krk začína v poľskej Varšave, z Bratislavy odchádza o 22:00. „Ďalej zastavuje vo Viedni, v Grazi a v Záhrebe. Na pobrežie do Rijeky dorazí spoj o 6:30 ďalší deň ráno a pokračuje na ostrov Krk,“ uviedol hovorca FlixBusu Tomáš Beránek.

Plánovaný príjazd do obce Malinska je 7:25, do hlavného mesta Krk 7:50 a na konečnú do Bašky 8:30. V opačnom smere spoje vyrážajú z Bašky denne o 21:20, z Krku 21:55, do Bratislavy dorazia ráno o 8:25.

„Ostrov Krk láka slovenských turistov dlhodobo. Leží v Kvarnerskom zálive a s pevninou je spojený ikonickým mostom,“ priblížil mediálny zástupca dopravcu. Historické mesto Krk je známe svojou architektúrou a vysokými hradbami.

Jazdia aj do iných letovísk

V Baške na juhu ostrova je takmer dvojkilometrová piesčito-okruhliaková pláž, za ktorú v minulosti získala Modrú vlajku. Toto medzinárodné ocenenie zaručuje udržiavané prostredie, čistotu mora a pláže, upravenosť a vysokú kvalitu služieb.

Autobusové spoje FlixBusu jazdia aj do iných letovísk na jadranskom pobreží Chorvátska. Linka z Bratislavy a ďalších slovenských miest cez Rijeku do Puly na juhu polostrova Istria funguje od polovice mája – začala premávať päťkrát týždenne, od 17. júna do 8. septembra je v prevádzke denne. Cena cestovného lístka z Bratislavy nevyjde na viac než na jeden obed v lepšej reštaurácii.

„Medzi obľúbené letné dovolenkové lokality patria aj pobrežné mestá v Dalmácii. Priama linka medzi Bratislavou a Dubrovníkom je v prevádzke od 29. mája štyrikrát týždenne, v období medzi 21. júnom a 8. septembrom jazdí denne,“ dodal Tomáš Beránek.