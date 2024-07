Chodník i cyklochodník popri Slaneckej ceste môžu občania využívať bez obmedzení, stavba však ešte nie je skolaudovaná

Chodník i cyklochodník popri Slaneckej ceste v Košiciach môžu občania využívať bez obmedzení. Pre agentúru SITA to uviedlo mesto Košice. Doplnilo, že konanie na predčasné užívanie cyklochodníka momentálne prebieha. Samospráva predpokladá, že ukončené by malo byť do konca júla.

Slanecká cesta bola pred niekoľkými týždňami daná do predčasného užívania. Skolaudovaná zatiaľ nie je, no bola odovzdaná do užívania verejnosti. Časť stavby sa ale nachádza v ochrannom pásme elektrického vedenia a pre kolaudáciu treba vykonať prekládku vedenia vysokého napätia. V ochrannom pásme vedenia sa nachádza práve spomínaný chodník, a tiež zastávky MHD.

„V prípade prekládky vedenia VVN aktuálne prebieha verejné obstarávanie. Lehota na predkladanie ponúk je do 17. júla,“ informovalo mesto agentúru SITA. Doplnilo, že predpokladaná hodnota zákazky je viac ako milión eur bez DPH. Prekládka by mala byť financovaná z rozpočtu mesta.

„Harmonogram prác bude známy po podpise zmluvy so zhotoviteľom,“ doplnila samospráva.