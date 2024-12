Napriek prehre so Švajčiarmi historické 6. miesto pre slovenských florbalistov na MS

Po skvelom triumfe nad Nemcami (4:1) v súboji o 5. miesto Slováci dve tretiny držali krok s 18-násobnými medailistami z MS Švajčiarmi, ale napokon favoritovi podľahli 3:6.

Napriek prehre si zverenci trénera Radomíra Mrázka utvorili výsledkové maximum v histórii svetových šampionátov. Po desiatom mieste, dvoch deviatych, ôsmom a dvoch siedmych miestach sa slovenská florbalová reprezentácia umiestnila na konečnej šiestej priečke na MS 2024.

Úvodné štyri minúty boli aktívnejší Švajčiari, no loptička si našla cestu do bránky favorita. Dudovič trafil odkrytú bránku po dobrej práci Gašparíka. V 7. min mohli Slováci náskok zvýšiť z trestného strieľania. Gajdoš však v mikrosúboji s brankárom Flurym neuspel.

Švajčiari naďalej hrali svoju hru, tlak na bránku Kohúta sa stupňoval a do prestávky priniesol dva góly – dorážku Siegenthalera a v čase 18:57 presný švih zhruba z 15 metrov Fitziho. V absolútnom závere prvej tretiny išli dôrazne do bránky súpera Gajdoš a Batkovič a zakončenie Batkoviča stihlo zapadnúť za brankára doslova v poslednej sekunde – 2:2.

Druhá dvadsaťminútovka priniesla oveľa menej rozruchu. Mužstvá sa za úvodné dejstvo načítali a k videniu boli zablokované strely, odobrané loptičky a kde-tu aj zákroky brankárov. V 34. min z tohto obrazu Slovákov vytrhol Michal Dudovič, ktorý sa presadil individuálne a bekhendovým príklepom zaznamenal svoj turnajový gól číslo 8. Slovensko opäť viedlo, ale na prestávku sa išlo za stavu 3:3, lebo 35 sekúnd pred sirénou skóroval Jan Zaugg.

„Na zverencoch trénera Mrázka bolo cítiť, že v tretej tretine chcú ísť za víťazstvom. Tesne predtým, ako sa vstúpilo do záverečnej päťminútovky, sa dvakrát v priebehu 83 sekúnd zatriasla naša sieťka. Zaugg a Louis priblížili k piatemu miestu Helvétov a záverečné štyri minútky sme už skúšali v šestici. Do veľkého tlaku sme sa nedostali. Naopak, aktivita súpera priniesla individuálnu akciu Louisa a gól na 3:6. Štvrtý tím svetového renkingu sme statočne trápili, no nakoniec sme sa pred ním museli skloniť po prehre o tri góly,“ napísal web Slovenského zväzu florbalu.