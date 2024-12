Historický moment pre slovenský florbal! Na majstrovstvách sveta si zahráme o 5. miesto

Slovenskí reprezentanti vo florbale si zahrajú o konečné 5. miesto na majstrovstvách sveta vo švédskom Malmö. V skupine o 5.- 8. miesto si zverenci trénera Radomíra Mrázka poradili s Nemcami 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) a v nedeľu od 12.30 h zabojujú o konečnú piatu priečku proti Švajčiarom.

Bez ohľadu na výsledok tohto súboja dosiahnu slovenskí florbalisti najlepšie umiestnenie na MS v histórii. Dosiaľ boli Slováci najvyššie na siedmej priečka na dvoch predchádzajúcich šampionátoch v rokoch 2020 a 2022.

Nemci vo štvrťfinále trápili domácich Švédov, ale proti Slovákom prekvapujúco neuspeli. V 16. min Ronald Gašparík vybojoval trestné strieľanie a Matúš Gajdoš si proti Janovi Lemkemu zopakoval gólový moment z úvodného skupinového duelu proti Švédsku. Do záveru prvej tretiny to Slovákom citeľne pomohlo a vyrovnali štatistiku streľby.

Po zmene strán vstúpili Slováci do akcie aktívnejšie a energickejšie. Tesne pred druhou prestávkou pritvrdil v rohu Ladislav Mirt a prvú početnú prevahu v zápase dostal aj súper. Už po 18 sekundách však jeho kombináciu vystihol Michal Dudovič a z brejku strelil svoj piaty gól na šampionáte. Na prestávku sa napriek tomu šlo s jednogólovým rozdielom. Janos Broker, hrajúci svoj stý reprezentačný zápas, vo veľkom bránkovisku pretlačil sediaceho Kohúta.

“Zahrali sme so srdcom a výborne do defenzívy a Nemcov sme dokázali vynulovať. Je to historický moment a to najlepšie, čo sme dosiaľ dosiahli na majstrovstvách sveta,” uviedol brankár Adam Kohút na webe SZFB.

Tretie dejstvo trochu pripomínalo prvé. Obe mužstvá čakali na svoju šancu, s loptičkou hrali priamočiaro a bez nej veľmi zodpovedne. V čase 54:19 zaznamenal veľmi dôležitý gól Michal Šifra. Nemecko to v závere skúšalo bez brankára a aj vtedy sme sa ocitali v palebných pozíciách. Dve minúty pred koncom brankár Kohút ponúkol loptičku Michalovi Dudovičovi a ten rozjasal slovenských fanúšikov po druhý, resp. štvrtý raz. Nemci už nemali čas na to, aby v závere aspoň skorigovali slovenské víťazstvo.

“Nemci urobili obrovský progress najmä po silovej stránke. Boli rovnako motivovaní ako my. Ak sme chceli byť úspešní, muselo všetko do seba zapadnúť a to sa aj stalo. Zápas rozhodli špeciálne situácie a ja musím chlapcov len pochváliť za výkon,” skonštatoval tréner Radomír Mrázek. Na margo súboja o 5. miesto Čech na lavičke slovenskej reprezentácie dodal:

“Bude to pre nás ďalší florbalový sviatok. Máme prekcvapujúco súpera z prvej štvorky. Švajčiarom však chceme ukázať, že sme sa v tomto zápase neocitli náhodou.”