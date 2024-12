Slováci to "umlátili" s Estóncami a proti favorizovaným Čechom nemajú čo stratiť

Slovenská mužská florbalová reprezentácia si zahrá vo štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo švédskom Malmö. V kľúčovom vyraďovacom súboji o postup do štvrťfinále Slováci zdolali Estóncov 9:5 (4:1, 4:2, 1:2) a v najlepšej osmičke si zmerajú sily s favorizovanými Čechmi. Súboj proti víťazovi A-skupiny sa začne vo štvrtok večer o 20.30 h.

Po prehrách s favorizovanými Švédmi (4:12) a Fínmi (1:7) a remíze s Lotyšmi (4:4) obsadili Slováci v B-skupine posledné štvrté miesto a to znamenalo, že o štvrťfinále zabojujú proti víťazovi výkonnostne slabšej C-skupiny – hráčom Estónska. Slovákom sa podarilo eliminovať najsilnejšiu zbraň súpera – presilové hry, a to tým najlepším spôsobom. V zápase neboli ani raz vylúčení.

Osem gólov za dve tretiny

Už v prvej tretine v Malmö Arene strelili zverenci trénera Radomíra Mrázka štyri góly. O dva sa postaral Tomáš Kvasnica, ďalšie pridali Michal Dudovič a Filip Čonka-Skyba. V druhej tretine pridali ďalšie štyri slovenské zásahy Matúš Gajdoš, Šimon Batkovič a Michal Pažák a po druhý raz v zápase uspel aj Dudovič. V tretej tretine Estónci znížili na 5:8, ale posledné slovo v zápase mal gólom do prázdnej bránky v 60. min Michal Šifra.

„Bol to taký zaspatý zápas. Vo veľkej miere sme sa prispôsobili hre Estóncov, ktorá vôbec nebola aktívna. Nebolo to rýchle ani záživné pre divákov. Máme však štvrťfinále a to bol hlavný cieľ,“ zhodnotil Michal Dudovič vo videu na webe Slovenského zväzu florbalu (SZFB).

Zrazu bolo treba tvoriť

„Bol to tradične najťažší zápas na turnaj z fyzického aj psychologického hľadiska. Náročné bolo najmä to, že zatiaľ čo v základnej skupine sme sa proti silným súperom zameriavali takmer výlučne na defenzívu, zrazu sme museli tvoriť a mali sme s tým problémy. Zvládli sme to, ale s pôrodnými bolesťami. Musel som zasahovať do zostavy, ale nakoniec sme to ´umlátili.´ Nebolo to ani tak o florbale ako o postupe do štvrťfinále,“ zhodnotil tréner Radomír Mrázek.

Slováci si z predchádzajúcich dvoch svetových šampionátov vo florbale odniesli dve siedme miesta. Ak chcú skončiť tentoraz vyššie, musia zdolať Čechov. Tí však boli pred dvoma rokmi strieborní a pred štyrmi bronzoví.

Nechať tam všetko

„Je to štvrťfinále MS, máme nejaký plán. Favorit je daný, ale my chceme na ihrisku nechať úplne všetko. Pokúsime sa to Čechom čo najviac znepríjemniť a nadviazať na vydarené dve tretiny zo zápasov proti Švédom a Fínom,“ doplnil Mrázek.

Štvrťfinálové dvojice MS mužov vo florbale tvoria: Švédsko – Nemecko (štvrtok od 17.30 h), Slovensko – Česko (20.30), Švajčiarsko – Lotyšsko (piatok od 16.00) a Fínsko – Nórsko (19.10).