Lukáš Adamec natočil videoklip k piesni Rád by som na jeden záber

Obľúbený spevák Lukáš Adamec priaznivcom slovenskej hudby naservíroval ďalší vizuálny zážitok. A to prostredníctvom videoklipu na jeden záber, k piesni Rád by som, zo spevákovej poslednej štúdiovky Bodka.

„Album je akýmsi experimentom, ktorý som aj avizoval, čo sa zvuku týka. Spomínal som, že na ňom fanúšikovia nájdu štýl, na ktorý boli u mňa zvyknutí, ale aj úplne nový sound. Medzi ‚klasiky‘ teda patrí aj pieseň ‚Rád by som‘, ktorú by som prirovnal k mojim vážnejším a hlbším songom, ako napríklad ‚Najviac‘ alebo ‚Keď ma raz odsúdia‘. Je to jediná pieseň na albume, v ktorej sme opäť spolupracovali Tomi Okres, Vlado Krausz a ja,“ predstavuje Lukáš autorov hudby (Okres) a textu (Krausz).

Pár vecí sa dorábalo aj v Čechách

Pieseň sa nahrávala v košickom štúdiu Musicology a o prvotný zvuk zachytený v štúdiu, sa staral Pavol Jeňo. Následne sa pár vecí dorábalo aj v Čechách. Konkrétne ide o kapelového kolegu Tomiho Okresa z kapely Chinaski – Lukáša Pavlíka.

Spomínaný Okres, okrem skomponovania skvelej hudby, do skladby nahral aj klavír, akustickú, elektrickú gitaru a basgitaru.

„Náš bubeník Zebensui Rodriguez Martin odovzdal svoj kus skrz výborne nahraté bicie. Lukáš Pavlík má na svedomí perkusie, klávesy a podieľal sa aj na následnej produkcii piesne. A v piesni počuť aj krásny ženský vokálny part, ktorý nám naspievala Lucie Černíková, známa česká herečka a manželka Lukáša Pavlíka,“ informuje spevák, kto všetko priložil ruku k dielu.

Stávka a overenú kartu

O čom skladba je, by Lukáš nechal na osobné vnímanie poslucháčov, významov môže mať viacero. „Pre mňa tá pieseň prichádza v časoch, keď s mojou manželkou Žužu zažívame obrodenie nášho vzťahu a najkrajšie, najčistejšie a najúprimnejšie obdobie. Takže pieseň podčiarkuje moje pocity voči nej,“ vysvetľuje Adamec, čo pieseň vyvoláva v ňom.

https://www.youtube.com/watch?v=Kv00CazUxt8

Lukáš piesni vdýchol nový život prostredníctvom videoklipu. Opäť stavil na overenú kartu a k spolupráci si prizval Michala Nemtudu, pričom opäť vymysleli nie veľmi bežné video.

„Nápad na video vzniklo podobne, ako aj niektoré predošlé, na základe niekoľkých debát s Michalom Nemtudom. Už pred pár rokmi sme sa bavili o tom, že by sme chceli urobiť „jednozáberovku“. Neskôr sme sa bavili o ateliérovom klipe a Mišo prišiel s nápadom, že by sme mohli mať v v priestore aj klavír, čo sa mne veľmi páčilo. Z ateliéru bola nakoniec nádherná koncertná sála a Mišo využil celý jej potenciál. Námet a ako to bude dávať „hlavu a pätu“ pripravil Mišo. Páči sa mi spolupráca s ním, pretože obojstranne vieme, že chceme robiť zaujímavé videá – nie iba „zbúchať klip a čau“. Vždy chceme prísť s niečím, čo bude pútavé a zanechá dojem. A hlavne veci, ktoré nás oboch budú baviť. Či pri procese alebo vo výsledku ,“opisuje Lukáš fungovanie s vychyteným režisérom.

Nádherný priestor

Videoklip sa natáčal v Moyzesovej sieni v Bratislave. „Nádherný priestor, ktorý sa nám myslím podarilo zachytiť v celej jej kráse aj v klipe,“ hovorí spevák. Natočiť videoklip na jeden záber však nie je med lízať a málokedy sa podarí na prvú, špeciálne, ak v ňom chcete mať i rôzne efekty.

„Tu je jedna zaujímavosť, pretože, ak si pozriete klip, všimnete si, že je akoby efekt spomalenia, ale pritom spievam a hrám v klipe do tempa. To sa natáča tak, že si muziku, do ktorej klip nahrávate, podstatne zrýchlite a nahrávate song aj celú choreografiu zrýchlene. Aby to bolo presné a dobré je to dosť náročné. My sme nahrávali celý čas v normálnej rýchlosti – pár hodín a možno aj 10-krát celý záber. Až nakoniec sme sa dohodli, že skúsme teda aj tú spomalenú/rýchlo verziu nahrať, nech máme svedomie čisté, že sme skúsili všetko. No a prebehli sme to dvakrát a vyšlo to lepšie, ako tie všetky predtým,“ vysvetľuje Adamec proces natáčania, ktorý absolvoval.

Hoci album Bodka vydal Lukáš len na jar tohto roku, fanúšikovia sa môžu tešiť na štvrtý sólový album. „Chystám nové piesne a single, ktoré neskôr opäť zaobalím pre fanúšikov do jedného albumu. Leto bolo sýte na koncerty, čaká nás tvorivá jeseň a zima tiež v znamení koncertov. Pre fanúšikov ale pripravujem turné, ktoré chceme mať na jar 2025. Niektoré, ďalšie konkrétne veci a plány ešte nechcem verejne predkladať, ale ak vyjde všetko, čo má, tak sa okrem fanúšikov budem radovať aj ja,“ avizuje Lukáš, aj keď troška tajomne, že sa niečo chystá.

Okrem vlastnej produkcie len nedávno Lukáš Adamec participoval na duete s Petrom Juhásom. „V piesni ‚Tvoj kamarát‘ som Peťovi Juhásovi hosťoval jednak spevom, ale aj v klipe. Keďže Peťo je mladý človek, plný pozitívnej energie – nechal som to na ňom a nechal som sa viesť jeho energiou, čo cítiť aj z piesne aj z uleteného klipu:) Bol to taký omladzovací výlet“, povedal spevák k spolupráci na záver.