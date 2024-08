Alžírčanka Khelifová vyzvala na koniec šikanovania športovcov, všetkým ľuďom na svete poslala jasný odkaz

Alžírska boxerka Imane Khelifová povedala, že vlna nenávistného podozrievania, ktorej čelila z dôvodu mylných predstáv o jej pohlaví, „poškodzuje ľudskú dôstojnosť“ a vyzvala na ukončenie šikanovania športovcov.

„Posielam odkaz všetkým ľuďom na svete, aby dodržiavali olympijské princípy a Olympijskú chartu, aby sa zdržali šikanovania všetkých športovcov, pretože to má dopady a obrovské následky,“ povedala 25-ročná športovkyňa v rozhovore pre SNTV.

„Môže to zničiť ľudí, môže to zabiť myšlienky, ducha a myseľ ľudí. Môže to ľudí rozdeliť. A preto ich žiadam, aby sa zdržali šikanovania.“

Diskriminačné správanie

Víťazstvá Khelifovej a ďalšej boxerky, Taiwančanky Lin Yu-ting, sa stali jedným z najväčších príbehov olympijských hier v Paríži. Obe ženy získali svoje prvé olympijské medaily, aj keď na internete čelili diskriminačnému a nenávistnému správaniu na základe nepodložených tvrdení o ich pohlaví. Khelifová priznala, že cítila tlak a bolesť pri znášaní tohto utrpenia.

„S rodinou som v kontakte dva dni v týždni. Dúfam, že ich to hlboko nezasiahlo. Boja sa o mňa. Ak Boh dá, táto kríza vyvrcholí zlatou medailou, a to by bola najlepšia odpoveď,“ povedala Khelifová, ktorá už má istotu bronzu v kategórii do 66 kg.

V utorok bude v semifinále čeliť reprezentantke Thajska Janjaem Suwannaphengovej. Podobne do semifinále, akurát v kategórii do 57 kg, postúpila aj Lin Yu-ting.

Pôvod nenávistných postojov

Nenávistné postoje voči obom športovkyniam majú pôvod v rozhodnutí Medzinárodnej boxerskej federácie (IBA), ktorej kontroverzný ruský šéf Umar Kremľov povedal, že testy DNA údajne preukázali, že majú chromozómy XY (označuje sa tak mužské pohlavie, pozn.), a preto boli vylúčené z vlaňajších majstrovstiev sveta.

IBA však medzičasom v dôsledku škandálov a nejasností pri správe verejných záležitostí dostala zákaz zastrešovať olympijské súťaže v boxe. Na tie v Paríži dohliada boxerská sekcia Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorá má voľnejšie pravidlá ako IBA.

MOV pred pár dňami potvrdil, že dve boxerky, ktoré boli minulý rok diskvalifikované z majstrovstiev sveta po tom, ako neprešli testami rodovej spôsobilosti, budú môcť súťažiť na olympijských hrách v Paríži.

Kritické vyjadrenia

Na internete sa proti Khelifovej účinkovaniu na olympijskom turnaji kriticky vyjadrili bývalý americký prezident Donald Trump, britská spisovateľka J. K. Rowlingová, aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. Tí všetci označili Khelifovú za ženu s mužskými črtami, resp. transgendera, ktorý nemá čo robiť v ženskom boxerskom turnaji pod piatimi kruhmi.

Khelifová odmietla odpovedať na otázku, či podstúpila aj iné ako dopingové testy, pričom povedala, že o tom nechce hovoriť. Vyjadrila vďaku MOV a jeho prezidentovi Thomasovi Bachovi za to, že za ňou pevne stáli vo chvíľach, kým IBA vyvolávala rozruch okolo jej účasti v Paríži. Tvrdí, že konanie MOV bolo vždy spravodlivé a snažiace sa o prezentovanie pravdy.