Thiamová dosiahla historický hetrik. Stala sa prvou sedembojárkou s tromi zlatými olympijskými medailami

Zlato v Riu de Janeiro 2016, úspešná obhajoba v Tokiu 2021 a napokon dovŕšený zlatý hetrik v Paríži 2024. Belgičanka Nafissatou Thiamová sa ako prvá sedembojárka v histórii dočkala zisku troch zlatých olympijských medailí za sebou.

Legendárna Američanka Jackie Joynerová-Kerseeová, ktorá úspešne kombinovala sedemboj a skok do diaľky, sa dočkala v sedemboji „len“ dvoch zlatých a jednej striebornej medaily v rokoch 1984 – 1992. Tri zlaté v rovnakej disciplíne na olympijských hrách, to sa v ženskom atletickom svete predtým podarilo len poľskej kladivárke Anite Wlodarczykovej, ktorá dosiahla zlatý olympijský hetrik v rokoch 2012, 2016 a 2021.

Najväčší bodový zisk zo všetkých jej olympijských triumfov

Nafissatou Thiamová vyhrala parížsky sedemboj so ziskom 6880 bodov, čo je najväčší bodový zisk zo všetkých troch jej olympijských triumfov. V záverečnom behu na 800 m finišovala ako šiesta a stačilo jej to na zachovanie náskoku 36 bodov pred Britkou Katarinou Johnsonovou-Thompsonovou (6 844). Bronz získala Thiamovej krajanka Noor Vidtsová (6707).

„Stálo to veľa práce a úsilia. Som veľmi šťastná, ale aj veľmi unavená, ak mám byť úprimná. Teraz potrebujem čas na oddych. Budem už len tak sledovať atletiku,“ povedala Thiamová.

Cíti už len radosť a vďačnosť

Dvadsaťdeväťročná Belgičanka vravela, že sa cíti výnimočne.

„Vnímam to ako zápis do histórie. Myslím však aj na to, že chvíle triumfy sú sprevádzané veľkou obetavosťou, bolesťou a oddanosťou športu. Mnohokrát som sa cítila osamelá a nedocenená, ale potom prídu víťazstvá a tie všetko zmenia. Zrazu cítite už len radosť a vďačnosť,“ dodala všestranná atlétka, ktorá v sebe snúbi belgické gény po matke a senegalské po otcovi.

Thiamová dobre vie, aké náročné je počas dvoch dní na vrcholnom podujatí predviesť svoje maximá v zdanlivo úplne rozdielnych disciplínach, akými sú skok do diaľky, skok do výšky. hod oštepom, vrh guľou, šprinty na 200 m, 100 m prek. a beh na 800 m. Okrem troch olympijských prvenstiev má v zbierke úspechov aj tri tituly majsterky Európy a dva tituly majsterky sveta.

„Som veľký atletický fanúšik, ale zo všetkého najradšej mám sedemboj. Kombinácia viacerých disciplín je u mňa tá pravá láska,“ dodala Thiamová.