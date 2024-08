Chcel ma psychicky vytočiť, hovorí po zápase Salkazanov. Tréner Cap je zase nahnevaný a cíti krivdu

Mimoriadne sklamanie, hnev aj smútok. To všetko bolo možné odčítať z tváre slovenského reprezentanta v zápasení voľným štýlom Tajmuraza Salkazanova po piatkovej osemfinálovej prehre s Uzbekom Razambekom Žamalovom na olympijských hrách v Paríži v hmotnostnej kategórii do 74 kilogramov. Pod Eiffelovkou totiž túžil po zlate, no tento sen sa mu rozplynul hneď v prvom vystúpení.

„Na začiatku som pustil nejaké hlúposti a súper potom celý čas utekal, nedostal sa k nemu,“ zhodnotil 28-ročný Salkazanov, ktorý v prvej polovici duelu prehrával už 0:6, neskôr však skorigoval na 3:6. „To je nič. Stále odo mňa utekal, no rozhodcovia nedávali ani pasivitu. Takže neviem…“ pokračoval. Priznal, že pred olympijskou premiérovou nebol nervózny.

Šanca na medailu stále je

V jeho osemfinálovom zápase sa však trochu „iskrilo“. „Súper mi chytil nohu, keď už vystúpil von. Asi mal nejaké nervy a chytil mi nohu. Tak ja som potom… Chcel ma psychicky vytočiť,“ ozrejmil Salkazanov.

Stále však má šancu na medailu, keďže jeho premožiteľ sa dostal už do semifinále cez albánskeho reprezentanta Čermena Valijeva. Ak Žamalov v piatok podvečer zdolá aj Tadžika Viktora Rassadina, „potiahne“ slovenského zápasníka do sobotňajšej repasáže.

„Myslím si, že Razambek pôjde do finále. Musím sa ešte sústrediť na zajtra,“ dodal Salkazanov.

Kouč národného tímu sa ospravedlnil

Tréner slovenskej reprezentácie Erik Cap bol tiež nahnevaný, ale aj smutný. „Ospravedlňujem sa Slovákom, nie za Tajmuraza, ale za zápasenie. Tajmuraz urobil všetko,“ začal hodnotenie v hlúčiku slovenských novinárov a tisli sa mu slzy do očí.

„Bolo tam jasné vykročenie, nemecký hlavný rozhodca trikrát zmenil verdikt proti nám. Keby bol uznal, že bolo vykročenie, ktoré každý jasne videl, bolo by 4:6 a stačilo by Tajmurazovi raz vytlačiť ho von a musel by dostať bod za pasivitu. Vyhral by na pasivitu a štvorka by nebola rozhodujúca,“ komentoval dianie na žinenke.

Cap pripísal piatkovú prehru Salkazanova aj športovej diplomacii. „Žamalova trénuje Adam Sajtiev (olympijský šampión z OH 2000 v Sydney, pozn.). Sme strašne slabí ako zväz v diplomacii a je mi to strašne ľúto. Naozaj sa ospravedlňujem…“ pokračoval kouč národného tímu.

Salkazanov v zápase veľmi rýchlo prehrával. „Tajmuraz si potom začal veriť, ale je tiež nepochopiteľné, prečo si hlavný rozhodca zavolal rozhodnúť akciu, ktorá bola dvojková, na 4:0. V takej situácii je ťažko dať výzvu. Aj som sa pozrel na asistenta, či to videl alebo nie. Ja sám som nespozoroval, či to bola štvorka alebo dvojka. Nezmyselné, to sa nerobí. Nikto to neurobil, ani oni nedali výzvu a on si zavolá a dajú štvorku, aby bolo 6:0,“ pokračoval Cap a dodal: „Proste, nezvládli sme to, to je celé.“