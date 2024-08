Salkazanov definitívne končí na olympiáde. Tréner viní bieloruské peniaze aj absenciu podpory zo strany politikov

aktualizované 10. augusta 2024, 13:04

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov definitívne skončil svoje účinkovanie na olympijských hrách v Paríži. V úvodnom kole repasáže voľnoštýliarskej kategórie do 74 kg Salkazanov remizoval 6:6 s Mahamedchabibom Kadimagomedovom, ktorý reprezentuje Bielorusko a v Paríži štartuje ako nezávislý športovec.

V prospech Kadimagomedova a jeho postupu do 2. kola repasáže rozhodol väčší počet vyššie bodovaných akcií.

Protest trénera nepomohol

V úvode zápasu Salkazanov získal prvý bod za vytlačenie zo žinenky a neskôr pridal aj druhý bod. V druhej perióde prišla dvojbodová akcia bieloruského súpera s útokom na nohu. Nasledoval protest slovenského trénera, ale bol neúspešný, preto si Bielorus pripísal aj tretí bod. Vzápätí Salkazanov po druhý raz vytlačil Kadimagomedova zo žinenky a vyrovnal na 3:3.

Potom prišla ďalšia dvojbodová akcia Dagestanca s bieloruským domicilom so značkou nezávislého športovca. V hektickom závere Salkazanov už len vyrovnal na 6:6, ale remíza v tomto prípade znamenala víťazstvo vyššie hodnoteného súpera.

Do poslednej chvíle si veril na výsledok

„Myslel som si, že všetko kontrolujem a snažil som sa nepúšťať body. Súper mi zobral nohu a skrčil ju, tam vzal dva body. Celý čas však bol pasívny a uznávam, že raz ho aj napomenuli. Musím sa však naučiť zápasiť so súpermi, ktorí bojujú pasívne,“ začal hodnotenia 28-ročný rodák z Osetska a pokračoval: „Súper bol v druhej polovici duelu trochu unavený, viac ako ja. Mentálne som bol v poriadku a do poslednej sekundy som si myslel, že urobím výsledok, ale nevyšlo to. Súper mi viac utekal od chmatov, mal taký štýl. V predchádzajúcom súboji som mu tiež tesne podľahol. Už ma zdolal trikrát, teraz som musel aj chcel vyhrať, ale…“

Pod vplyvom emócií Salkazanov ešte nechcel hodnotiť celé olympijské hry. Je však isté, že bol mimoriadne sklamaný, pretože si trúfal na medailu. „Už po včerajšku som si myslel, že sa vrátim silnejší. Za jeden deň sa to však asi nedá. Musím si všetko zanalyzovať, bola to moja prvá olympiáda. Nemal som väčší stres ako na iných podujatiach. Snažil som sa a bol som dobre pripravený, fyzicky aj mentálne. Detailnejšie hodnotenia môžem spraviť až s chladnou hlavou po analýze,“ poznamenal.

Doplatil na náročný žreb

Salkazanov vo svojej premiére na olympijskej žinenky prehral oba svoje zápasy, hoci mal medailové ambície. Doplatil na náročný žreb, keď v osemfinále nestačil na Razambeka Žamalova z Uzbekistanu 3:11.

Ten ho síce neskôr postupom do finále potiahol do repasáže, ale tam 28-ročný rodáka z Osetska tesne prehral so spomenutým Kadimagomedovom. Ruský rodák Salkazanov od roku 2018 reprezentuje Slovensko. V kategórii do 74 kg ako prvý zápasník v histórii dokázal získať štyri tituly majstra Európy za sebou.

Šancu na čiastočný reparát bude mať až o rok v domácom prostredí na majstrovstvách Európy v Bratislave, kde sa predstaví ako obhajca ostatných štyroch titulov kontinentálneho šampióna.

„Budem hájiť česť Slovenska. Bude to pre mňa veľká výzva po tejto prehre,“ podotkol Salkazanov.

Reprezentačný kouč viní nepriazeň arbitrov

Reprezentačný kouč Erik Cap rovnako ako po piatkovej prehre aj po sobotňajšom neúspechu označil za jeden z hlavných rozhodujúcich faktorov nepriazeň arbitrov.

„Ani neviem, čo povedať. Zase si to rozhodcovia moderovali tak, ako im to vyhovovalo. Čo som mal spraviť, až mi z toho bolo smiešno. Nedokážem pochopiť, že sa niečo také môže stať na olympiáde,“ uviedol nahnevane. Na otázku, ako sa také veci môžu podľa neho udiať pod piatimi kruhmi, bez váhania odpovedal: „Bieloruskými peniazmi.“

Podľa Capa bol Salkazanov aktívnejší, no ako prvý bol na pasivitu napomínaný práve slovenský reprezentant. „Bol Tajmuraz pasívnejší, že ho napomínali prvého? Vyberal mu ruku a šiel do neho. Je to tak…“ pokračoval.

Chýbala mu podpora zo strany politikov

Ako teda hodnotí prvú olympiádu Salkazanova? „Výsledkovo celé zlé. Tajmuraz zo seba vydal všetko, možno podcenil začiatok, ale je to možno aj tým, že je to jeho prvá olympiáda. Ak by mal na úvod ľahšieho súpera, možno by ho zo nastavilo inak. Nemáme mu čo vyčítať,“ povedal tréner.

Reprezentačnému koučovi sa nepozdávalo ani to, že v dejisku OH na dueloch Salkazanova nebol nik zo slovenských politikov. „Je mi to ľúto. Prečo? Pri väčšine športovcov boli, na Tajmuraza neprišiel nik. Nemyslím si, že je to horší športovec ako ostatní. Možno by ho to vzpružilo. Buď chceme toho športovca alebo ho nechceme. Myslím si, že je to športovec, ktorý miluje Slovensko, pozná našu kultúru, učí sa naše pesničky, slovenčinu a chce na Slovensko dotiahnuť svoju rodinu,“ dodal Cap.

Salkazanov bol posledný slovenský športovec na Hrách XXXIII. olympiády v Paríži. Slovensko odchádza z najvyššej olympijskej scény so ziskom jedinej bronzovej medaily, ktorú získal vo vodnom slalome singlkanoista Matej Beňuš.