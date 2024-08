Kontroverzná alžírska boxerka Khelifová postúpila do semifinále, keď si poradila s Maďarkou Hámoriovou

Kontroverzná alžírska boxerka Imane Khelifová už má istotu minimálne bronzovej medaily na olympijských hrách v Paríži.

Vo štvrťfinále v kategórii do 66 kg si Khelifová poradila s Maďarkou Annou Lucou Hámoriovou 5:0.

Súboj v búrlivej atmosfére

Súboj v North Paris Arene sprevádzala búrlivá atmosféra, ktorú vytvárali najmä alžírski fanúšikovia skandujúci meno svojej krajanky a tancujúci odetí v národných vlajkách tejto severoafrickej krajiny. Khelifová sa po víťaznom verdikte rozplakala.

Po predchádzajúcom súboji proti Talianke Angele Cariniovej, ktorý sa skončil už po 46 sekundách drvivým víťazstvom Alžírčanky a slzami v tvári Talianky, čelila Khelifová verejnej kritike za zvýšenú hladinu testosterónu vo svojom tele.

Na internete sa proti Khelifovej účinkovanie na olympijskom turnaji kriticky vyjadrili bývalý americký prezident Donald Trump, britská spisovateľka J. K. Rowlingová, aj talianska premiérka Giorgia Meloniová.

Tí všetci označili Khelifovú za ženu s mužskými črtami, resp. transgendera, ktorý nemá čo robiť v ženskom boxerskom turnaji pod piatimi kruhmi.

Fanúšikovia skritizovali politikov

Maďarská boxerská asociácia dokonca adresovala Medzinárodnému olympijskému výboru protestný list na znak nesúhlasu so súbojom Hámoriovej s Khelifovou.

„Imane je bojovníčka, skutočná športovkyňa. Som na ňu nesmierne hrdý. Všetko nenávistné, čo sa o nej popísalo, považujeme za nezodpovedné a neúctivé,“ vyjadril sa jeden z alžírskych fanúšikov Redouane Guebli.

Taliansky fanúšik Sergio Stoppioni síce povedal, že sympatizuje so svojou krajankou Cariniovou, ale skritizoval premiérku Meloniovú za to, že jej verejne vyjadrila podporu a „obula“ sa do Khelifovej.

„Sme veľmi sklamaní z toho, ako sa talianski politici chytili tejto témy, aby zvýšili svoju politickú základňu. Je smiešne, že všetci títo politici hovoria o tom, ako by mal vyzerať turnaj v boxe na olympijských hrách, namiesto toho, aby riešili skutočné problémy Talianska,“ povedal Stoppioni.

MOV dal dvom boxerkam zelenú

MOV pred pár dňami potvrdil, že dve boxerky, ktoré boli minulý rok diskvalifikované z majstrovstiev sveta po tom, ako neprešli testami rodovej spôsobilosti, budú môcť súťažiť na olympijských hrách v Paríži. Ide práve o Imane Khelifovú z Alžírska a Taiwančanku Lin Yu-ting.

Uvedená situácia nastala preto, že vlaňajšie majstrovstvá sveta sa konali pod záštitou Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), ktorej ruský šéf Umar Kremľov povedal, že testy DNA „preukázali, že majú chromozómy XY (označuje sa tak mužské pohlavie, pozn.), a preto boli vylúčené zo športového podujatia“.

IBA však medzičasom v dôsledku škandálov a nejasností pri správe verejných záležitostí dostala zákaz zastrešovať olympijské súťaže v boxe. Na tie v Paríži dohliada boxerská sekcia MOV, ktorá má voľnejšie pravidlá ako IBA.