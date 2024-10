Keňanka má dcéru a trénuje sa sama, napriek tomu v Chicagu zabehla svetový rekord v maratóne (video)

Atletický svet žasol nad výkonom Keňanky Ruth Chepngetichová, ktorá na prestížnom maratóne v Chicagu zlepšila svetový rekord medzi ženami o takmer dve minúty. Stala sa prvou ženou, ktorá 42 195 metrov zabehla pod 2 hodiny a 10 minút, túto hranicu podliezla o štyri sekundy.

Kenská vytrvalkyňa hneď v úvode pretekov ušla súperkám a v konečnom účtovaní druhej Sutume Kebedovej z Etiópie nadelila takmer osem minút. Svoj osobný rekord z rovnakej destinácie spred dvoch rokov zlepšila o viac ako štyri minúty.

Jej výkon je o to pozoruhodnejší, že ako 30-ročná už má 13-ročnú dcéru a navyše sa trénuje sama. Referuje o tom web insidethegames.biz.

We’ve said this before but…

Watch it. Drink it in. We swear you’ll never see anything like this again. 😉#AbbottWMM #chicagomarathon2024 pic.twitter.com/rOsqgLyMFy

— Abbott WMMajors (@WMMajors) October 13, 2024