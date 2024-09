Medzinárodný maratón mieru v Košiciach nebude mať na trati žiadnu vodu v plastových fľašiach

Medzinárodný maratón mieru (MMM) v Košiciach nebude mať na trati žiadnu vodu v platových fľašiach. Ako uviedli organizátori, takéto veľké podujatia vytvárajú určitú záťaž pre životné prostredie. Organizátori MMM sa ale dlhodobo usilujú prijímať opatrenia na jej elimináciu.

Recyklujú aj dekoratívne materiály a bannery

V rámci toho si tento rok nechali vypracovať komplexnejšiu štúdiu, ktorú čoskoro začnú napĺňať. Dosiaľ napríklad prešli na komunikáciu bez papierov, a tiež identifikáciu účastníctva prostredníctvom autentických QR kódov.

Recyklujú tiež dekoratívne materiály a bannery, dôkladne tiež skladujú a opravujú vybavenie, aby dlho vydržalo. Ako uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar, vodu v plastových fľašiach tento rok nahradia inými formami.

„V ústrety nám vyšli naši partneri z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí sa podujali na najfrekventovanejšej občerstvovacej stanici v parku Anička vybudovať rozvod tečúcej vody z ich mestskej distribúcie. Zo štyroch takýchto veľkých staníc na trati maratónu tak budú už dve vybavené týmto novým úsporným a dlhodobo udržateľným systémom,“ vysvetlil a zdôraznil, že ak by pitný režim na trati chceli pokryť balenou vodou, potrebovali by viac než 80-tisíc fliaš.

Kniha „Storočie maratónu v Košiciach“

Výročie MMM, ktorý tento rok oslavuje sto rokov od svojho založenia, sprevádza i vydanie knižnej publikácie Storočie maratónu v Košiciach. Kniha má 350 strán, v rámci ktorých, podobne ako predošlé publikácie o maratóne, prináša zaujímavosti z každoročného diania, no zároveň je obohatená o dve nové kapitoly.

„Tou prvou je zmapovanie života mesta v jeho paralelách so samotným maratónom. Čitateľ tak dostáva okrem maratónskych príbehov aj akúsi stručná kroniku moderných dejín mesta. A druhou osobitosťou je zverejnenie zápisu o každom bežcovi, ktorý počas rokov 1924 – 2023 dobehol do cieľa maratónu v Košiciach. To všetko vďaka unikátnym dátam, akými sa nemôže pochváliť žiaden iný maratón na svete,“ priblížili organizátori maratónu.

Námet i textovú časť vytvoril riaditeľ MMM Branislav Koniar, krátke pohľady na život metropoly východu za uplynulých sto rokov spracoval Ľudovít Korotnoky, ktorý sa tejto problematike dlhodobo venuje.

„Bohatú tabuľkovú časť publikácie pripravil z podkladov a databáz Medzinárodného maratónu mieru uznávaný štatistik slovenskej atletiky Marián Kalabus a prácou v archíve maratónu prispel k zostaveniu knihy aj Ján Dvonč. Dizajn, návrh obálky a celkovú grafickú úpravu zastrešil František Záborský,“ uviedli organizátori. Kniha bude pre záujemcov dostupná na Expe MMM, alebo na stránke Run24.sk.