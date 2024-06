KDH: Prezidentovi poradcovia by mali byť odborníci s morálnym kreditom, ktorí nebudú spoločnosť rozdeľovať

Poradcovia prezidenta Petra Pellegriniho by mali byť odborníci s morálnym kreditom, ktorí spoločnosť budú viac spájať ako rozdeľovať. Pre agentúru SITA to uviedlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

„Výber poradcov je prezidentovo právo a aj zodpovednosť. V priebehu výkonu funkcie prezidenta sa ukáže, čo znamenal výber konkrétnych poradcov pre politické smerovanie Slovenska a či bude prezidentská kancelária konať nezávisle, alebo bude spolupracovať s koalíciou,“ konštatuje hnutie.

Prezidentovi Petrovi Pellegrinimu budú radiť Ján Kubiš, Jozef Banáš aj Miroslav Slašťan, ďalšie mená zatiaľ nie sú známe. Bývalý generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš bude poradcom prezidenta pre zahraničné otázky. Spisovateľ a bývalý diplomat Jozef Banáš sa má stať poradcom prezidenta pre kultúru a médiá a profesor Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Miroslav Slašťan má byť poradcom pre právne otázky.

Kritika od Šimečku

Opozícia má k týmto menám výhrady. Ako uviedol pre agentúru SITA predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, Peter Pellegrini najprv svojím zotrvaním v strane Hlas-SD a teraz aj výberom poradcov potvrdzuje obavy, že je pre neho ťažké odpútať sa od vládnej koalície.

„Je nešťastným signálom, že si prezident nechá radiť od ľudí, ako napríklad Jozef Banáš, ktorí pôsobia na dezinformačnej scéne a šíria konšpirácie. Najmä po tom, ako vo svojej kampani sľuboval spoločenský zmier,“ povedal Šimečka.

Kolíkovej chýba Orosz

Ani strana Sloboda a Solidarita (SaS) nie je výberom poradcov nadšená. „Nie sú to mená, ktoré by sme si predstavovali alebo ktoré predpokladáme, že by si vybral kandidát Ivan Korčok, ktorého sme podporovali. V rámci kultúrnej obce si tiež vieme predstaviť iné mená,“ zhodnotila exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).

Pokladá za prirodzené, že ľudia, ktorí pomáhali prezidentovi v kampani, budú neskôr súčasťou jeho tímu. Namiesto Slašťana by si vedela predstaviť iné meno.

„Mňa napríklad zamrzelo, že nebol oslovený bývalý ústavný sudca Ladislav Orosz, bývalý stranícky kolega Roberta Fica, čiže tam by mohla byť aj istá politická spriaznenosť aj s Petrom Pellegrinim,“ dodala exministerka spravodlivosti. Pripomenula stanovisko Ladislava Orosza za Právnickú fakultu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v ktorom sa vyjadril, že novela Trestného zákona je ako celok protiústavná.