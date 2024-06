Pellegrinimu budú radiť Kubiš, Slašťan aj Banáš

Prezidentovi Petrovi Pellegrinimu budú radiť poradcovia Ján Kubiš, Jozef Banáš aj Miroslav Slašťan. Opozícia má k týmto menám výhrady. Ako uviedol pre agentúru SITA predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, Peter Pellegrini najprv svojím zotrvaním v strane Hlas-SD a teraz aj výberom poradcov potvrdzuje obavy, že je pre neho ťažké odpútať sa od vládnej koalície.

Dezinformačná scéna

„Je nešťastným signálom, že si prezident nechá radiť od ľudí ako napríklad Jozef Banáš, ktorí pôsobia na dezinformačnej scéne a šíria konšpirácie. Najmä po tom, ako vo svojej kampani sľuboval spoločenský zmier,“ povedal.

Ani strana Sloboda a Solidarita (SaS) nie je výberom poradcov nadšená. „Nie sú to mená, ktoré by sme si predstavovali alebo ktoré predpokladáme, že by si vybral kandidát Ivan Korčok, ktorého sme podporovali. V rámci kultúrnej obce si tiež vieme predstaviť iné mená,“ zhodnotila exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).

Súčasť tímu