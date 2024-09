Jubilejný desiaty ročník podujatia Košice Night Run prilákal až dve tisícky bežcov

Jubilejný desiaty ročník podujatia Košice Night Run prilákal dve tisícky bežcov a mnoho fanúšikov. Ako informovala Ivana Gáll Bajerová z Rádia Košice, ktoré nočný beh organizuje, štartovali bežci z celého Slovenska, ale aj z Nemecka, Talianska, Švajčiarska, Švédska, či susedných štátov ako Česko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajina.

Najstarší účastník Night Run

„Najstarším účastníkom behu bol 83-ročný Milan Poláček z Košíc. Najmladších by sme našli v kategórii do 15 rokov, ktorá bola v jubilejnom ročníku aj ocenená,“ uviedla.

Medzi mužmi na 10 km zvíťazil Ludvig Herich, medzi ženami na 10 km triumfovala Jarmila Kravcová. Na trati s dĺžkou 5,5 km dominovala Veronika Kozáková medzi ženami, a medzi mužmi to bol Dominik Hutka.

„Spomedzi tímov bodovali na 5,5 km trati bežci z MEDRUNNERS s časom 00:19.00. Na desaťkilometrovom okruhu bodoval tím RUNNING PEŠIACI s časom 00:33:59,“ uviedla Ivana Gáll Bajerová.

Ďalší ročník tradičného behu

Medzi mladými do 15 rokov mali najlepšie časy Leonard Böhmer a Nela Habasová. Podujatie hudobne doprevádzali hudobné pódiá, dídžeji aj živá kapela.

„Je to dobrá hudba, dobrá zábava, veľa radosti, veľa úsmevu. Ak dokážeme z mesta urobiť atletický štadión, a to reálne robíme v Starom Meste, je to úžasné,“ zhodnotil primátor Košíc Jaroslav Polaček, ktorý bol tiež prítomný.

Ďalší ročník Košice Night Run čaká metropolu východu v prvý septembrový piatok, teda 5. septembra, 2025. Na sklonku budúcoročného apríla je pripravený aj Košice Runaway Run.