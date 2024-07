Hráči Aston Villy si pochvaľovali atmosféru v Trnave, pozitíva napriek prehre našli aj Spartakovci

Futbalisti slovenského prvoligového klubu FC Spartak Trnava nestačili v prestížnej generálke pred štartom ligovej sezóny 2024/2025 na anglickú Aston Villu. Zverenci trénera Michala Gašparíka prehrali so zástupcom Premier League na Štadióne Antona Malatinského 0:3.

O presné zásahy tímu z Birminghamu sa postarali Leon Bailey, Morgan Rodgers a Charlie Archer.

Tréner Aston Villy je s výsledkom spokojný

Vzhľadom na charakter prípravného zápasu mohli obe mužstvá striedať neobmedzene. Tréner Aston Villy postavil do oboch polčasov rozdielne jedenástky.

„Sme veľmi radi, že sme tu dnes mohli hrať. Ide o prípravnú časť, takže sme sa snažili využiť potenciál každého jedného člena kádra. Som spokojný s výsledkom, veď sme hrali proti kvalitnému súperovi, ktorého čaká takisto ako nás účinkovanie v pohárovej Európe. Teším sa, že v našom kádri figuruje veľa perspektívnych mladíkov. Viacerí z nich svoje kvality ukázali aj dnes. Hráči, ktorí boli na ME v Nemecku sa k nám pripoja v priebehu nasledujúceho týždňa. Ešte by som sa chcel poďakovať za prijatie v Trnave. Cítili sme sa tu výborne. Je vidieť, že tu majú futbal ľudia radi,“ povedal tréner „The Villans“ Unai Emery pre oficiálny web klubu.

Viac ako 16-tisíc divákov

Zápas si naplno užili aj tradične skvelí trnavskí fanúšikovia. Na duel prišlo viac ako 16-tisíc divákov. Atmosféru ocenil aj bývalý hráč slovenského klubu AS Trenčín a v súčasnosti opora Aston Villy Leon Bailey.

„Je to už dlhý čas, čo som hrával na Slovensku. Páčila sa mi atmosféra zápasu a energia, ktorú vytvorili fanúšikovia, hoci išlo len o prípravný zápas. Užili sme si to. Bol to dobrý futbalový deň a dobrý zápas,“ zhodnotil jamajský krídelník.

Šancu dostali 23 rôzni hráči

Domáci kouč Gašparík dal v zápase šancu 23 rôznym hráčom. Od začiatku nasadil viaceré nové letné akvizície, aby si zvykli na domáce prostredie. Základná zostava vo štvrtkovom zápase, v ktorom Trnavčania nastúpia na pôde tímu FK Sarajevo z Bosny a Hercegoviny v 2. kvalifikačnom kole Konferenčnej ligy, bude podľa jeho slov vyzerať inak.

“Chalani statočne bojovali, škoda, že sme nedali gól, niektoré šance si to pýtali, pekná bodka by bola, keby dorastenec Bukovský uzavrel zápas znížením stavu. Pre nás všetkých je to dobrá skúsenosť, videli sme, kam sa svetový futbal uberá a kam sa v ňom dá posunúť,“ povedal Michal Gašparík pre oficiálny web klubu.