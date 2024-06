Slovan spoznal súpera v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov, prvý zápas ho čaká začiatkom júla

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava si v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2023/2024 zmeria sily so severomacedónskym tímom FK Struga. Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

„Belasí“ pri žrebe figurovali v 1. skupine medzi nasadenými mužstvami, mohli tak dostať aj šampiónovz Malty, Čiernej Hory, Albánska a Andorry. Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma9. alebo 10. júla, odveta bude na programe o týždeň neskôr 16. alebo 17. júla vSevernom Macedónsku.

Prvé predkolá sú ťažké

ŠK Slovan Bratislava bol vôbec prvým klubom, ktorý vytiahli pri žrebe pohárových súťaží pod hlavičkou UEFA pre sezónu 2024/2025.

„Nepozerali sme sa na to, koho z pätice možných súperov by sme chceli alebo nechceli. Rešpektujeme totiž každého protivníka, pričom prvé predkolá sú vždy veľmi ťažké. Pripravujeme sa, aby sme boli už hneď na prvý zápas čo najlepšie nastavení. Chceme toto prvé kolo zvládnuť, postúpiť a pozitívne nastaviť fanúšikov do ďalšej sezóny,“ uviedol krídelník Vladimír Weiss mladší podľa oficiálneho webu bratislavského klubu.

Súperov spozná aj Ružomberok

Úspešnejší z tejto dvojice postúpi do 2. kvalifikačného kola LM a pri žrebe bude nasadený, pri stredajšom žrebe vyhne sa tak maďarskému Ferencvárosu Budapešť, gréckemu PAOKu Solún, izraelskému Maccabi Tel Aviv, dánskemu Midtjyllandu či českej Sparte Praha. Zdolaný tím sa dostane do 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy.

V utorok spoznajú súperov v 1. kvalifikačnom kole Európskej ligy aj futbalisti MFK Ružomberok, ktorí v predchádzajúcom ročníku ovládli Slovenský pohár. FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava prídu na rad až v stredu, tieto kluby sú totiž priamo nasadené do 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy.