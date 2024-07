Polícia dohliadne na bezpečnosť počas futbalového zápasu FC Spartak Trnava s anglickým tímom, prijala viaceré opatrenia

Polícia dohliadne na bezpečnosť počas futbalového zápasu s anglickým tímom v Trnave. Zápas medzi FC Spartak Trnava a Aston Villa FC sa odohrá v sobotu 20. júla o 16:00 na trnavskom štadióne A. Malatinského. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, zápas organizátor nevyhodnotil ako rizikový, no polícia i napriek tomu prijala bezpečnostné opatrenia a na bezpečnosť bude dohliadať pred zápasom, počas neho i po skončení duelu.

„Polícia do bezpečnostných opatrení vyčlení dostatočný počet policajtov, ktorí budú v prípade potreby riadiť a usmerňovať dopravu v okolí štadióna a dohliadať na verejný poriadok,“ informuje polícia. Ulice by nemali byť uzavreté, no policajti predpokladajú, že najmä v bezprostrednom okolí štadióna môže dôjsť k obmedzeniam v doprave. Občanov a vodičov žiadajú o rešpektovanie pokynov polície.

„Žiadame fanúšikov, aby sa zdržali nešportového správania nielen v samotnom meste, ale aj počas futbalového zápasu, a rešpektovali pokyny polície,“ apeluje polícia na záver.