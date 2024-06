Futbalistov Slovana v prípade postupu do druhého kola Ligy majstrov čaká tím z Estónska alebo Slovinska

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava v prípade postupu cez severomacedónsky tím FK Struga v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2024/2025 vyzve v 2. kole postupujúci tím z inej dvojice 1. kola – estónsky klub Flora Tallinn alebo slovinské družstvo NK Celje.

Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Ak sa Slovan predstaví v 2. kvalifikačnom kole LM, v prvom súboji nastúpi na pôde súpera 23. alebo 24. júla, odveta bude na programe 30. alebo 31. júla na Slovensku.

Pätica možných súperov

Rozdelenie do skupín ešte pred stredajším žrebom rozhodlo, že postupujúci z dvojice Slovan – Struga mohol dostať len poľskú Jagiellonia Bialystok alebo postupujúceho z dvojíc Hamrun Spartans FC (Malta) / Lincoln Red Imps (Gibr.), Flora Tallinn (Est.) / NK Celje (Slovin.) či AC Virtus (San Maríno) – FCSB (Rum.). Severomacedónsky FK Struga pridelil Slovanu Bratislava utorkový žreb Ligy majstrov.

„Nepozerali sme sa na to, koho z pätice možných súperov by sme chceli alebo nechceli. Rešpektujeme totiž každého protivníka, pričom prvé predkolá sú vždy veľmi ťažké. Pripravujeme sa, aby sme boli už hneď na prvý zápas čo najlepšie nastavení. Chceme toto prvé kolo zvládnuť, postúpiť a pozitívne nastaviť fanúšikov do ďalšej sezóny,“ uviedol krídelník Vladimír Weiss mladší podľa oficiálneho webu bratislavského klubu.

Ďalší žreb

Ak Slovan nepostúpi cez Severomacedónčanov, predstaví sa v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy. Ešte v stredu sa rozhodne, kto bude 25. júla a 1. augusta súperom zdolaného mužstva z konfrontácie majstrov Slovenska a Severného Macedónska.

V stredu po 13.00 h spozná meno prípadného súpera v 2. kvalifikačnom kole Európskej ligy aj MFK Ružomberok, po 14.00 h sa uskutoční žreb 2. kvalifikačného kole Európskej konferenčnej ligy a v hre budú už aj FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava.