Ficov návrh na zvýšenie volebnej kaucie by bol ďalším krokom smerom k oligarchizácii slovenskej politiky, tvrdí politológ

Zvýšenie volebnej kaucie by bolo ďalším krokom smerom k oligarchizácii slovenskej politiky a znamenalo by to vyprázdnenie obsahu demokracie. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied.

Robert Fico minulý víkend v STVR hovoril o tom, že je potrebné znížiť počet politických strán v parlamente. Prvým krokom by podľa neho mohlo byť zvýšenie hranice potrebnej na vstup do parlamentu z piatich na sedem percent a druhým zvýšenie volebnej zábezpeky zo súčasných 17-tisíc eur na pol milióna eur.

„Takéto úvahy sú inšpirované štátmi ako Maďarsko, niečo podobné sú návrhy strany Hlas na zmenu volebného systému. Všetky takéto návrhy smerujú k etablovaniu pozície najsilnejšej politickej strany a k tomu, aby jej mocenské postavenie v parlamente bolo garantované čo najdlhšie,“ povedal Marušiak.

Ohrozenie názorovej plurality

Ako zdôraznil, zvýšenie volebnej kaucie by v praxi znamenalo, že strana, ktorá nemá silné finančné zázemie, by prakticky nemala šancu etablovať sa na Slovensku a efektívne sa zúčastniť volebného zápasu.

„Bol by to krok smerom k ohrozeniu názorovej plurality, pretože by to prakticky eliminovalo menšie zoskupenia. Obrovská časť spoločnosti by nemala šancu získať politickú reprezentáciu v parlamente,“ hovorí politológ.

Zmena by vylúčila opozičné strany, ale aj SNS, či Hlas

Z Národnej rady SR by takáto zmena vylúčila opozičné strany ako Kresťanskodemokratické hnutie, stranu Sloboda a Solidarita, ale aj hnutie Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia, čiže všetky opozičné strany okrem Progresívneho Slovenska.

„Vo vládnom tábore by to znamenalo elimináciu Slovenskej národnej strany (SNS) a možno dokonca aj strany Hlas,“ poukázal Marušiak. Už dávnejšie sa špekuluje o tom, že Smer by mohol zobrať na kandidátku Andreja Danka alebo ďalších zo SNS.

„Neviem ale, či by Smer chce mať vo svojom klube Andreja Danka. V každom prípade si treba uvedomiť, že v súčasnosti je SNS v plnej miere satelitom Smeru, a tá závislosť SNS od Smeru by sa v prípade takýchto zmien ešte jednoznačne posilnila,“ dodal politológ.