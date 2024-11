Týždeň očami Pavla Urbana: Bude u nás ako v Amerike? Dve strany a dosť...

O zmene volebného systému hovorila doteraz možno každá strana. Jedna chce zmenu proporčného systému na väčšinový, respektíve kombinovaný, iná zasa zmenu volebných obvodov a pod.

Najnovšie s vlastnou myšlienkou prišiel premiér Robert Fico, podľa ktorej by sa mal zredukovať počet strán zastúpených v zákonodarnom zbore. Hlas-SD chce zasa zmenšiť príspevok štátu na financovanie politických subjektov.

Budú to ťažké a možno aj dlhé rokovania

Pred niekoľkými dňami sme boli svedkami amerických volieb. Okrem voľby prezidenta voliči hlasovali aj za svojich predstaviteľov v Senáte a Snemovni reprezentantov. O tieto kreslá sa uchádzali zástupcovia dvoch politických subjektov – Republikáni a Demokrati.

Niečo podobné by chcel asi aj predseda Smeru-SD Robert Fico keď uvažuje o zmene volebných podmienok na Slovensku. Podľa neho máme v parlamente príliš veľa strán, čo vyvoláva nestabilitu v krajine. Navrhuje preto zvýšiť hranicu potrebných hlasov pre vstup do zákonodarného zboru z piatich na 7 percent a zároveň aj volebnú kauciu zo 17-tisíc eur na pol milióna.

S premiérom úplne súhlasím, že na takúto malú krajinu máme príliš veľa politických strán, z ktorých sa viaceré dostanú aj do parlamentu. Zmeniť niečo si však bude vyžadovať určite veľmi ťažké rokovania, lebo viacero strán si je vedomých, že vidina parlamentu by tak bola iba ich nedosnívaný sen. Prečo práve teraz po viac ako dvadsiatich rokoch v politike to začalo prekážať aj predsedovi vlády?

Handrkovanie v koalícii už asi Fica unavilo

Najnovší vývoj v koaličnej SNS ukázal, čo sa môže stať, keď sa začnú prejavovať osobné ambície niektorých ľudí a nespokojnosť so zastúpením vlastných členov strany v riadiacich orgánoch krajiny.

Kandidátka SNS totiž pozostávala s členov viacerých politických zoskupení, z ktorých každé chcelo niečo uchmatnúť pre seba. Vyvoláva to problémy v koaličných radoch a Fico má čo robiť, aby tlmil rozkoly. Pri jeho návrhu by sa vlastne SNS ani nedostala do parlamentu a bol by o jeden problém menej, lebo s Hlasom by si mohol pokojne vládnuť nasledujúce štyri roky.

Do parlamentu by sa okrem Smeru a Hlasu dostali ešte Progresívne Slovensko a matovičovci. Ficovi ani tak neprekáža roztrieštenosť opozície, jemu to vlastne aj vyhovuje, ale nejednota koalície. Štyria poslanci mu môžu blokovať všetky návrhy a tak zmariť snahu presadiť vlastné záujmy.

Na podobné problémy narážajú aj v iných krajinách, kde je v zákonodarnom zbore veľký počet strán. Asi najlepším príkladom je Čierna Hora s niečo viac ako 600-tisíc obyvateľmi, kde zastúpenie v parlamente má až 10 kandidátskych listín, z ktorých viaceré pozostávali s niekoľkých strán.

Samozrejme, každá si chcela niečo uchmatnúť z moci a výsledok je, že táto malá krajina má vládu, ktorá okrem predsedu pozostáva ešte z 31 podpredsedov a ministrov. Museli sa vymýšľať ministerstvá, aby sa uspokojili apetíty všetkých.

Hovoriť o peniazoch bude asi ešte ťažšie

Politické strany za výsledok vo voľbách dostanú tento rok viac ako 14 miliónov eur. Rozdelí si to osem strán a jedna koalícia. Najviac samozrejme Smer-SD a to takmer 3,6 milióna eur. Nasleduje Progresívne Slovensko s vyše 2,8 miliónmi eur a potom Hlas-SD s takmer 2,4 miliónmi eur.

Okrem parlamentných strán bez peňazí neobišli ani Hnutie Republika a Aliancia, ktoré prekročili trojpercentný prah a každý z nich dostane takmer pol milióna eur. Hlas-SD navrhuje, aby príspevok dostali iba strany, ktoré sa dostanú do zákonodarného zboru, lebo vraj musíme šetriť.

So šetrením tiež úplne súhlasím, ale návrh Hlasu vidím skôr ako populistický krok, lebo v súčasnosti by sa usporilo iba menej ako 900-tisíc eur ročne.

Ak sa už chce šetriť, tak by bolo na mieste, aby nikto nedostal nič a tým by sa za štyri roky ušetrilo takmer 60 miliónov eur. Prečo platiť stranám za to, že sme ich volili, vlastne, že nás vedeli ohúriť predvolebnými sľubmi, ktoré aj tak nikdy nedodržia. Zároveň je to aj nerovný boj medzi politickými subjektmi pred nasledujúcimi voľbami, lebo niekto má na kampaň milióny od štátu a iný musí hľadať sponzorov.

Podobne, ako Ficov návrh, aj ten od Hlasu bude ťažko realizovateľný. Kto si je istý, že sa aj v nasledujúcich voľbách dostane do parlamentu? Okrem Smeru, progresívcov a Hlasu asi nikto. O spolupráci týchto troch strán v presadení tejto myšlienky dosť pochybujem,