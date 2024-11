Teraz je najlepší čas na diskusiu o zmene volebného systému, reaguje Roth Neveďalová na Pellegriniho vyjadrenie

Najlepší čas na diskusiu o zmene volebného systému je teraz. Uviedla to na sociálnej sieti poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD). Pripomenula, že prezident Peter Pellegrini zahriakol predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), že Slovensko má aktuálne iné problémy ako zmenu volebného systému.

„Rada by som pripomenula, že diskusiu o zmene volebného systému otvorila strana Hlas pred parlamentnými voľbami, keď bol Pellegrini ešte jej predsedom. Dokonca to bola kľúčová volebná téma aj pre jedného z lídrov Hlasu, a to štátneho tajomníka ministerstva investícií Michala Kaliňáka,“ zdôraznila Neveďalová s tým, že po parlamentných voľbách o tom hovoril aj sám Pellegrini a na poslednom sneme strany Hlas-SD aj predseda strany Matúš Šutaj Eštok.

Diskusia o zmene volebného systému

Europoslankyňa priblížila, že premiér nad možnosťou zmeny voľby prvýkrát nahlas uvažoval až v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy 9. novembra. Dovtedy sa k tejto téme vyjadroval zdržanlivo.

„Takže pán prezident, ja skutočne nerozumiem tomuto Vášmu vyjadreniu. Ak chceme diskusiu o zmene volebného systému otvoriť, nie je lepší čas, ako teraz, keď nás ďalšie voľby čakajú až o tri roky a diskusia nebude zaťažená kampaňou,“ uviedla Neveďalová. Ako doplnila, v diskusii o zmene volebného systému by sa malo pozerať aj na komunálne voľby.

Stranícky systém

„V Čechách napríklad pretrval v komunále stranícky systém – zjednodušene povedané, ľudia volia stranu a jej kandidátov môžu podporiť aj prednostnými hlasmi. Strany, ktoré získajú v zastupiteľstve väčšinu, si potom volia primátora či starostu. Keď stratí podporu poslancov, tak ho môžu odvolať a zvoliť nového aj počas volebného obdobia,“ vysvetlila europoslankyňa a podotkla, že na Slovensku je viac priamy systém, pričom na jednom zozname sú mená všetkých kandidátov zoradené abecedne a pri nich je uvedená stranícka príslušnosť.

Tento systém podľa Neveďalovej favorizuje nezávislých kandidátov. „Poslancov obecných zastupiteľstiev si volíme priamo v jednotlivých obvodoch a starostov či primátorov si celá obec volí priamo zakrúžkovaním kandidáta. Takto zvolený starosta či primátor je neodvolateľný a nezodpovedá sa nikomu počas obdobia. Potrebuje síce väčšinu poslancov na riadny chod obce, ale tú vie získať ad hoc,“ doplnila europoslankyňa.

Miesta v zastupiteľstvách obsadia aktivisti

Ako ďalej upozornila, v praxi sa stáva, že miesta v zastupiteľstvách obsadia aktivisti či rôzne osoby, ktoré ani nevedia, čo znamená výkon ich mandátu, nie sú zorganizovaní a nepoznajú fungovanie obce.

„Chýba štruktúra, hierarchia, organizácia, a tým pádom rozvoj obcí nenapreduje želaným spôsobom a často vôbec,“ upozornila Neveďalová a poukázala aj na situáciu v Bratislave, kde sa kandidáti združili pod značkou Matúša Valla a získali absolútnu väčšinu vo viacerých mestských častiach, aj keď získali len niečo nad 20 percent hlasov.

Ostatní voliči sú nezastúpení

„To spôsobuje, že ostatní voliči sú nezastúpení, napríklad voliči súčasnej vládnej koalície by mali v Bratislave približne 30 percent hlasov, no nemajú ani jeden mandát v meste či mestských častiach, rovnako ako voliči ďalších strán, napr. KDH, hnutie Slovensko, ale aj PS,“ doplnila europoslankyňa. Upozornila, že takíto kandidáti si zo svojich miest robia štát v štáte.

„Dramaticky zvyšujú počty zamestnancov, pridávajú svojim úradom funkcie a oddelenia, ktoré na obciach nemajú čo robiť, a riešia rôznu ideologickú agendu a výstrelky. V Bratislave napríklad cyklisti, ihriská v strede križovatiek či humánne chytanie komárov ,pinzetami´,“ uzavrela Neveďalová s tým, že diskusia o volebnom systéme je legitímna a plne ju podporuje.

Reakcia Pellegriniho na vystúpenie premiéra

Prezident sa v nedeľu 10. novembra vyjadril, že nie je potrebné otvárať témy, ktoré majú odkláňať pozornosť občanov od závažnejších problémov, ktorým Slovensko aktuálne čelí. Reagoval tak na vystúpenie premiéra, ktorý v relácii STVR Sobotné dialógy hovoril o zmene volebného systému a okrem iného aj o zvýšení volebného kvóra na sedem percent.

„Odporučil by som premiérovi, aby opäť sústredil svoju pozornosť viac na riešenie reálnych problémov, ktorým táto krajina a EÚ čelia, a možno potom, keď budeme mať menej týchto problémov, sa začal zaoberať nejakým zvýšením kvóra pre politické strany do parlamentu,“ vyhlásil prezident, ktorý si súčasne myslí, že zatiaľ ide len o výkrik premiéra a dúfa, že to v najbližších týždňoch nebude predmetom politických diskusií.

Obrovské množstvo politických strán

V tejto súvislosti však Pellegrini doplnil, že niektoré európske krajiny majú kvórum ešte nižšie ako päť percent. Súhlasí však, že na Slovensku je registrované obrovské množstvo politických strán. Podľa Pellegriniho je však potrebné urobiť poriadok v tom, čo všetko musí spĺňať registrovaná strana.

„Možno nejakým spôsobom sťažiť pôsobenie tak, aby v našom politickom systéme fungovali len politické strany, ktoré sú riadne organizované a spĺňajú všetky podmienky, ktoré politické strana v demokratickom systéme spĺňať má,“ dodal prezident s tým, že toto stojí za veľkú debatu, pričom posúvanie hranice na sedem percent nie je podľa neho tou najsprávnejšou cestou.