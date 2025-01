Debutant v Davisovom pohári verí, že dostane šancu aj v zápase. Miloš Karol: Fungujeme tak, ako by správny tím mal - FOTO

Slovenskí tenisti vstúpia do sezóny 2025 už v závere aktuálneho týždňa, na zverencov nehrajúceho kapitána Tibor Tótha v Davisom pohári čaká v Osijeku duel proti domácemu Chorvátsku.

Do slovenského výberu sa dostal aj Miloš Karol, ktorý tak môže absolvovať premiéru na tomto fóre. Okrem neho sú v nominácii aj Jozef Kovalík, Lukáš Klein, Norbert Gombos a Alex Molčan.

Dvadsaťdvaročný takmer dvojmetrový tenista je aktuálne slovenskou deblovou jednotkou, keďže v rebríčku ATP mu patrí 184. priečka. Podľa Tóth má veľkú šancu predstaviť sa na kurte v „ostrom zápase“.

„Veľmi sa teším, že som prvý raz členom daviscupového tímu. Je to pre mňa vlastne prvá reprezentačná účasť vôbec. Uvidíme, či k môjmu štartu naozaj príde, záleží na tom, v akej budeme všetci forme. Keby som nastúpil, bol by som veľmi rád. Chalanov poznám už niekoľko rokov, fungujeme tak, ako by správny tím mal. Herne sa cítim zatiaľ dobre, uvidíme, ako mi budú sedieť podmienky v Osijeku,“ povedal mladý tenista v rozhovore na oficiálnom webe Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Práve Karol by v tíme mohol prevziať štafetový kolík po Filipovi Poláškovi a Igorovi Zelenayovi, teda dvoch kvalitných deblistoch.

„Bol by som rád, keby som vedel pokračovať v ich šľapajách. Podávať dobré výkony v Davisovom pohári a získavať body pre tím. Teraz proti Chorvátom to bude obzvlášť ťažké, náš súper má naozaj skvelú deblovú dvojicu. Majú v tíme svetovú jednotku Paviča a osmičku Mektiča. Je to úplne iná úroveň, než na akú som zvyknutý z turnajov. Bude to rozhodne výzva, teším sa na ňu a verím, že budem schopný si to užiť,“ zhodnotil.

Svoj úvod tejto sezóny nemá ideálny. „Zostávam však pozitívne nastavený a verím, že sa to otočí. Štvorhru sme zatiaľ v Bratislave netrénovali, väčšinou sme boli na tréningu traja. Odohral som singlové tréningy s Alexom Molčanom a Jojom Kovalíkom. Myslím si, že s každým z chalanov by mi to vo štvorhre sedelo,“ uzavrel.