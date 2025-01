Slováci v tenisovom Davisovom pohári proti Chorvátom už bez Zelenaya. Dostal sa do výberu aj búrlivák Kližan? - FOTO

Len v novembri sa skončila ostatná edícia Davisovho pohára tenisových národných výberov mužov a už na prelome januára a februára sa začne nový ročník súťaže prvým kvalifikačným kolom. A v hre budú aj Slováci.

Kapitán Tibor Tóth už má jasno v tom, koho pozve na duel proti Chorvátom, ktorý sa uskutoční 31. januára a 1. februára na tvrdom povrchu v Osijeku.

V päťčlennej nominácii sú Jozef Kovalík, Lukáš Klein, Miloš Karol, Norbert Gombos a Alex Molčan. Víťaz stretnutia postúpi do septembrového druhého kvalifikačného kola.

Už bez skúseného deblového špecialistu

Súčasťou výberu SR už nie je deblový špecialista Igor Zelenay, ktorý medzičasom ukončil kariéru.

„Aj touto cestou sa mu chcem poďakovať za vzornú reprezentáciu, spravil veľa pre slovenský tenis. Jeho reprezentácia v Davis Cupe bola fantastická. Mal neskutočnú zápasovú bilanciu, bola česť s ním spolupracovať a mať v tíme takéhoto hráča. Želám mu všetko najlepšie, nech sa mu darí. Budem rád, ak pri tenise zostane,“ povedal Tóth podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Nahradí Zelenaya?

Premiéra v národnom tíme čaká Miloša Karola, ktorý by časom mohol nahradiť Zelenaya. Do slovenského výberu sa nedostal Martin Kližan.

„Najmä v druhej polovici minulého roka výrazne zlepšil hru, mal výborné výsledky vo štvorhre, ale aj vo dvojhre. Nomináciu si plne zaslúži. Miloš by časom mohol plne nahradiť Igora. Aktuálne je slovenskou jednotkou vo štvorhre, vidím v ňom potenciál,“ pokračoval slovenský kapitán.

Vlaňajšok mu nevyšiel

Do družstva sa dostal aj Molčan, ktorému rok 2024 nevyšiel.

„Najväčší otáznik visel práve nad Alexom. Vlani podstúpil dve operácie – v lete zápästia, na jeseň zasa kolena. To zapríčinilo rebríčkový pád. Bol to však hráč Top 50, nesmieme zabúdať na jeho skvelé výkony v Davis Cupe. Je to tímový hráč, ktorý keď sa dostane do hernej pohody, tak stále môže byť veľmi platným členom tímu. Stále však môžeme spraviť dve zmeny v nominácii. Zvažoval som nominovať aj Andreja Martina, ale nakoľko hráme na harde, tak som sa rozhodol ho vynechať. Keby sa hralo na antuke, situácia by bola možno iná,“ vysvetlil Tóth.

Prípravu začnú doma

Kapitán už má jasnú predstavu o príprave spomenutý duel proti Chorvátom.

„Odchod plánujeme na sobotu 25. januára, v dejisku by sme tak absolvovali necelý týždeň prípravy. Predtým by som chcel začať prípravu na Slovensku. Bude to záležať na tom, ako sa chalani budú vracať z turnajov. Dúfam, že zostanú všetci zdraví a bez zranení. Minulý rok bol z tejto stránky nešťastný, o čom svedčia aj rebríčkové postavenia. Zranení bolo viac ako dosť. Verím, že táto sezóna bude lepšia, že aj v rebríčkoch pôjdu hore, aby si viac verili a podávali dobré výkony počas celej sezóny,“ uzavrel Tóth.

Len na doplnenie, kapitán chorvátskeho tímu Velimir Zovko na uvedené stretnutie nominoval päticu Duje Ajdukovič, Marin Čilič, Borna Gojo, Mate Pavič a Nikola Mektič.