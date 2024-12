Kližan kritizuje tréningový proces v NTC, v rebríčku sa chce posunúť k najlepšej stovke

Na konci roka 2023 oznámil návrat do súťažného tenisu, v marci 2024 figuroval na 1312. mieste rebríčka ATP, ale sezónu ukončil na 291. mieste. Primárny cieľ byť okolo 250. priečky singlového renkingu síce Martin Kližan celkom nesplnil, ale celkovo vyslovil spokojnosť s návratom na dvorce.

„Do nového roka si prajem, aby sa mi podarilo splniť to, čo som si predsavzal. Dobre hrať a primerane k tomu dosiahnuť aj adekvátne výsledky. Keď už do toho dávam toľko energie a peňazí, chcem, aby sa to aj zúročilo. Chcel by som sa prepracovať do kvalifikácie grandslamových turnajov, na ktorých to už bude o každom jednom zápase. Chcel by som to ešte raz zažiť. Všetky tie emócie, napätie a zápasové nastavenie,“ skonštatoval Martin Kližan v rozhovore na webe tenisovysvet.sk.

Kližan v uplynulej sezóne hrával zväčša na turnajoch nižšej kategórie ITF a štyri z nich vyhral. Najprv v marci triumfoval na tvrdom povrchu v gréckom Héraklione a na antuke v španielskom Telde a neskôr v máji aj na antuke v španielskom Valldoreixe a talianskom stredisku Reggio Emilia.

Na podujatiach challengerovej kategórie ATP sa lúčil zväčša v prvom alebo druhom kole. V českom Liberci na antukovom turnaji Svijany Open si ako kvalifikant zahral v osemfinále. Postupne sa energický ľavák vypracoval na post slovenskej trojky za Lukáša Kleina a Jozefa Kovalíka. V nominácii Slovenska na Davisov pohár sa však neobjavil.

Predĺžená ruka Mošku?

„Všetci vieme, že kapitán Tibor Tóth je v reprezentácii predĺženou rukou Igora Mošku. Počas posledných regulárnych volieb chodili aj s inými trénermi z NTC orodovať do klubov, aby volili tých ´správnych´ ľudí. Takže vynechať politický zámer pri nominácii je nemožné. Najmä, keď si pozriete aktuálny rebríček. Ja som na 291. priečke a „Gombi“ je až 431. A to ho už predbehol aj 427. Andrej Martin, ktorý rovnako ako ja začal úplne od nuly a navyše iba v polovici letnej sezóny. Uvidíme, ako bude nominácia vyzerať v januárovom asociačnom termíne. Ak ma Tóth nenominuje, potom už nič iné ako politiku za tým vidieť ani nemožno,“ myslí si Kližan.

Podľa seba 30 rokov

Vo svojej kritike zväzových pomerov sa dotkol aj tréningového procesu v bratislavskej bašte slovenského tenisu – Národnom tenisovom centre. Tvrdí, že mladí tenisti tam nemajú šancu napredovať, lebo sa tam trénuje zastaranými metódami.

„Osobne mi môže byť jedno, ako si v NTC trénujú prestarnutí tréneri, ktorí podľa svojho robia tie isté veci už tridsať rokov. Sú tam aj úplní amatéri bez adekvátneho vzdelania. Preto ani nemajú žiadnu motiváciu, aby sa ich zverenci zlepšovali. A to sú dôvody, pre ktoré sa hráči z NTC výraznejšie neposúvajú vpred. Skôr môžeme hovoriť o úplnom regrese,“ otvorene povedal Kližan, ktorý sa v minulosti uchádzal aj o post prezidenta STZ. Vo voľbách však neuspel proti Milošovi Mečířovi.

Kondícia aj cit pre loptu

Niekdajší 24. hráč rebríčka ATP a víťaz šiestich turnajov na hlavnom mužskom okruhu ATP oslávil v lete 35 rokov, ale z nastolených cieľov a herného progresu nezľavuje ani v ďalšej sezóne. Jeho hlavný cieľ je postup k hranici prvej stovky rebríčka.

„Ak si ho splním, budem mať ešte stále dosť času na ďalšie napredovanie. Tri roky som si doslova váľal šunky, nebol na kurtoch, zároveň však ani nezaťažoval telo. Mám o tri roky menej opotrebované telo a k tomu poriadnu dávku motivácie. Nadobudnúť dobrú kondíciu je to najjednoduchšie. Techniku a cit pre loptu však každý nemá. Disponujem herným štýlom, ktorý mi pri dobrej kondícií dopomôže k úspechu. Keď sa dostanem na požadovanú úroveň kondičnej pripravenosti, nepochybujem o tom, že by som sa dokázal presadiť na kurte,“ dodal Kližan pre Tenisový svet.