Danko sa podľa Remišovej opäť strápnil. To jeho vláda schválila granty, ktoré teraz kritizuje (video)

aktualizované 19. augusta 2024, 15:27

Andrej Danko (SNS) sa opäť usvedčil z vlastnej neschopnosti, vyhlásila poslankyňa Veronika Remišová (klub Slovensko), ktorá tak reagovala na tvrdenia predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) o tom, že Remišová dala Nadácii Milana Šimečku 180-tisíc eur.

„Problém s politikmi ako Danko je ten, že sú tak neschopní, že si nevedia ani zistiť fakty, ani si riadne prečítať zmluvu. Potom sa stane to, že sa strápňujú pred ľuďmi a sú za hlupákov,“ uviedla Remišová a vysvetlila, že Danko v skutočnosti hovoril o projekte z finančného mechanizmu, takzvané Granty EHP a Nórska, ktoré fungujú podobne ako eurofondy.

Pravidlá určili členovia súčasnej vlády

„Nadácia Milana Šimečku grant skutočne získala, podobne, ako napríklad Slovenská technická univerzita alebo Slovenské národné múzeum,“ dodala poslankyňa a priblížila, že tieto granty sa prideľujú na základe výziev, ktoré obsahujú pravidlá výberu projektov, priority a zameranie projektov, a vyberajú sa podľa bodového hodnotenia výberovej komisie.

„Viete, kto určil pravidlá pre tieto podľa Danka „liberálne hlúposti“? Boli to jeho kolegovia, s ktorými teraz sedí vo vláde. Bola to jeho vláda, kde bol druhým najvyšším ústavným činiteľom – predsedom Národnej rady SR. Výzvu, na základe ktorej bol pridelený grant Nadácii Milana Šimečku, vyhlásil Úrad vlády SR, ktorý viedol súčasný predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok v lete 2019, a teda v čase, keď bol Danko predsedom parlamentu,“ uviedla Remišová a doplnila, že projekty museli byť podané do decembra 2019, pričom výzva bola zameraná na projekty, ktoré sa týkajú rozvoja kapacít kultúrnych aktérov a budovania rozvoja publika v oblasti súčasného umenia.

Danko by si mal prečítať zmluvu

„Šutaj Eštok, ktorý teraz robí veľké haló okolo financovania Nadácie Milana Šimečku, bol podpísaný aj pod pravidlami a štatútom výberovej komisie, ktorej členovia boli rovnako menovaní za vlády SNS a Smeru. Ich komisia teda vyberala projekty, vrátane projektu Nadácie Milana Šimečku, a keďže po parlamentných voľbách v roku 2020 sa zmenila vláda, zmluvy sa začali pripravovať až v lete v roku 2020,“ priblížila Remišová s tým, že tieto projekty, ktoré boly vybrané riadnym spôsobom, mohli hodiť do koša, no peniaze by prepadli a žiadatelia by sa mohli súdiť.

„Keď chce Danko zverejňovať videá, mal by si v prvom rade riadne prečítať zmluvu a zistil by, že ani suma nesedí. Nadácia Milana Šimečku získala podstatne nižšiu sumu, pretože časť tej sumy išla partnerom projektu a je to riadne uvedené v zmluve,“ upozornila Remišová a pokračovala, že vlády počas Smeru a SNS dali Nadácii Milana Šimečku vyše milióna eur. Išlo o granty nielen z Fondu na podporu umenia, ale aj z ministerstva vnútra, spravodlivosti, školstva, zahraničných vecí a z Úradu vlády SR.

„Aj z toho je vidieť, ako túto kauzu financovania Nadácie Milana Šimečku teraz koalícia zneužíva na politickú pomstu voči opozícii, a zároveň ju používa na rozoštvávanie celej spoločnosti. Keď oni vládli, tak tejto nadácii priklepli oveľa vyššie peniaze,“ dodala poslankyňa.

Vláda nie je schopná riešiť problémy ľudí

Remišová súčasne upozornila na to, že granty a dotácie je potrebné prideľovať vždy výlučne podľa obsahu a užitočnosti projektu, nie podľa svetonázoru.

„Na Slovensku žijú spoločne aj liberáli, aj konzervatívci. My sme pridelili granty rôznym organizáciám, či už to bola charita, saleziáni, mládežnícke združenia, ale napríklad aj poradňa IPčko, ktorá zachránila život mnohým mladým ľuďom. Keď už sa tak Danko a Kuffovci oháňajú kresťanstvom, tak pripomínam, že za ich vlády mnohé kresťanské organizácie, ktoré pomáhajú druhým, nedostali ani jedno jediné euro,“ podotkla poslankyňa s tým, že vláda nie je schopná riešiť problémy ľudí.

„Životná úroveň stagnuje, zdravotníctvo je tesne pred kolapsom, slovenská ekonomika čoraz viac zaostáva v inováciách, pretože sa koalícia venuje iba svojim odsúdeným komplicom či stožiarom na vlajky a svojimi nenávistnými klamstvami rozdeľuje slovenskú spoločnosť,“ uzavrela Remišová.

Slovenská národná strana si za názorom stojí

SNS si stojí aj naďalej za tým, že Remišová opäť účelovo klame.

„Nie je dôležité, kto vypísal výzvu, ale kto dal peniaze. Faktom je, že Remišová podpísala zmluvy so Šimečkovou nadáciou na 180-tisíc eur a snaží sa len účelovo zbaviť zodpovednosti a hanby,“ reagovala SNS.