Fond na podporu umenia reaguje na Šimkovičovej kritiku, poskytnutie podpory pre nadáciu nebolo neštandardné

Fond na podporu umenia (FPU) sa vymedzil voči viacerým tvrdeniam, ktoré zazneli na tlačovej konferencii Ministerstva kultúry (MK) SR vo štvrtok 15. augusta. Vo svojom stanovisku, ktoré poskytla Miriam Benková, sa fond dištancoval od prepájania svojej činnosti so zástupcami a zástupkyňami politických strán.

V stanovisku FPU akcentuje, že je verejnoprávnou inštitúciou zriadenou zákonom, a teda rozdeľuje finančné prostriedky na základe jasne stanovených a zverejnených pravidiel podpornej činnosti, nie podľa toho, kto o prostriedky žiada.

Viacero nepravdivých a skreslených informácií

„Na tlačovej konferencii Ministerstva z dňa 15. 8. 2024 zaznelo viacero nepravdivých a skreslených informácií,“ dodáva FPU. Fond odmieta, že by poskytnutie viacročnej podpory Nadácii Milana Šimečku bolo neštandardné.

„Fond poskytuje finančnú podporu formou viacročných projektov od svojho vzniku. Viacročná podpora je určená pre časovo a finančne náročnejšie projekty, pri ktorých je dôležitá ich udržateľnosť. Ide napríklad o projekty vydávania časopisov alebo realizáciu veľkých festivalov naprieč všetkými oblasťami umenia a kultúry,“ vysvetľuje FPU.

Ako príklady uvádza napríklad ocenenie CE ZA AR, ale aj festivaly Konvergencie, Biela noc, Dotyky a spojenia, či Kremnické Gagy.

O projekte sa rozhodlo vlani v decembri

FPU uviedol, že o viacročnom projekte Nadácie Milana Šimečku sa rozhodlo na základe hodnotenia od odbornej komisie v decembri minulého roka. Podľa FPU to bolo v súlade so štandardným harmonogramom výziev, a tiež v čase, kedy nebolo zrejmé, kedy by mala byť novela zákona o FPU predložená, prípadne čo by mala obsahovať.

„Na uzavretie zmluvy k viacročným projektom musia prijímatelia a prijímateľky dotácií splniť viaceré časovo náročné administratívne podmienky. Je preto bežné, že zmluvy k tomuto typu projektov sú uzatvárané s dlhším časovým odstupom od rozhodnutia o pridelení podpory,“ doplnil fond v stanovisku.

Členstvo poslankyne Jaurovej

FPU sa vyjadril aj k členstvu poslankyne parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko Zory Jaurovej v komisiách fondu, ktoré bolo tiež skloňované v rámci tlačovej konferencie MK SR.

„Zora Jaurová bola v minulosti, vzhľadom na svoju dlhoročnú expertízu, členkou odborných komisií v oblasti kreatívneho priemyslu a Mesta kultúry. Hodnotenia odbornej komisie sa zúčastnila naposledy vo februári 2023,“ uvádza FPU s tým, že Jaurová sa teda počas trvania svojho poslaneckého mandátu nezúčastňovala žiadnych rokovaní odborných komisií.