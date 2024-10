Chcú sa pokúsiť o historický zápis. Slovenské futbalistky bojujú o Euro, zrejme aj pred rekordnou návštevou (video)

Slovenské futbalové reprezentantky čaká boj o postup na európsky šampionát. Ten sa uskutoční ďalší rok vo Švajčiarsku. Ak sa chcú na ňom zúčastniť, musia postupne prejsť cez dve prekážky. Prvou z nich je štát z Britských ostrovov – Wales.

Prvý zápas má výkop v piatok 25. októbra o 17:30 h v Poprade, odveta je na programe v utorok 29. októbra o 20:15 h v Cardiffe.

Víťazky tohto súboja sa vo finále play off stretnú s lepšími z dvojice Gruzínsko – Írsko, informuje web uefa.com.

Vyrovnaná bilancia

Slovenské reprezentantky sa pokúsia o historický zápis. Tak ďaleko sa ešte nikdy nedostali v snahe o postup na záverečný šampionát.

Naše ženy skončili v kvalifikačnej 2. skupine Ligy B na 3. mieste so štyrmi bodmi za víťazným Škótskom (16) a druhým Srbskom (14). Wales vyhral 4. skupinu so 14 bodmi pred Ukrajinou (11) a Chorvátskom (9).

Oba tímy si spolu zahrali štyrikrát a vzájomná bilancia je vyrovnaná. V roku 2013 sa dva zápasy skončili remízou, pred deviatimi rokmi sa najprv tešili Walesanky a potom aj Slovenky.

Atletické protivníčky

„Uvedomujeme si, že ony sú favoritky. Ale či je to výhoda alebo nevýhoda, ťažko povedať. Tým, že začíname doma, budeme to chcieť využiť a urobiť prvé prekvapenie,“ uviedol tréner ženskej reprezentácie Peter Kopúň na tlačovej konferencii podľa webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

V rebríčku FIFA je Wales na 29. pozícii, Slovenkám patrí 51 priečka. Renking sa naposledy aktualizoval po olympijských hrách v Paríži 16. augusta.

Ostrovný tím ťahá osemzápasovú sériu bez prehry, ktorú začal vlani v decembri v prípravnom stretnutí s osemnásobnými majsterkami Európy z Nemecka.

„Preukazujú sa veľmi pekným kombinačným európskym futbalom. Majú to premyslené, ako to chcú hrať, majú výborné krídla, veľmi atletické. Stredové hráčky, sú fakt dobré driblérky a bude veľmi dôležité práve v tých kritických miestach pred pokutovým územím byť veľmi koncentrovaný. Tá kreativita je fakt niečo také, čo v iných tímov nevidíme,“ povedal Kopúň pre webovú stránku zväzu.

Bez skúsenej hráčky

Slovenky sú v kompletnom 23-člennom zložení. „Bolo to trošku náročnejšie, snažil som sa držať nejaké mustry, ktorú máme, s ktorými hračkami sme dlhšie a už máme nažité veci. Pred zápasom už nie je taký priestor vymýšľať. Budú to len detaily, s ktorými budeme pracovať,“ zhrnul kouč družstva.

V nominácii však kouč Kopúň nemôže počítať so skúsenou Dominikou Škorvánkovou, ktorá sa dostáva do formy po problémoch s kolenom.

„Niekoľkokrát som s ňou volal. Bol som presvedčený, že kým pôjdem von s nomináciou, tak ona už zasiahne v klube do zápasu aspoň na krátky čas. To sa však nestalo a hoci by ju klub uvoľnil a už aj trénuje, musel som sa rozhodnúť, či dám prednosť jej, alebo hráčke, ktorá má zápasovú prax a je na sto percent fit. Nechcel som ísť do rizika, ona je stále v rekonvalescencii. Dohodli sme sa, že keby sa niečo udialo, tak je k dispozícii,“ vysvetľoval Kopúň pre web SFZ.

Hrajú o veľa

Dvadsaťpäťročná útočníčka Slavie Praha Martina Šurnovská očakáva ťažký dvojzápas.

„Je to asi prvýkrát, keď hráme o niečo také veľké. Sme o krok bližšie, ako sme boli kedysi a verím, že sa nám podarí to, čo by chcel každý,“ povedala pre SFZ.

Nominácia slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie pred dvojzápasom prvého kola play off o postup na ME proti Walesu: Brankárky: Mária Korenčiová (FC Freedom), Martina Geletová (FC Skra Ladies Czestochowa), Marína Anna Štefániková (FC Midtjylland) Obrankyne: Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Jana Vojteková (FC Bazilej), Andrea Horváthová (Czarni Sosnowiec), Kristína Košíková (SK Slavia Praha), Aneta Surová (1. FC Slovácko) Stredopoliarky: Kristína Panáková (Neulengbach SV), Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Katarína Vredíková (Spartak Myjava), Mária Mikolajová (SKN St. Pölten), Laura Retkesová (AC Sparta Praha), Victoria Kaláberová (OFI Crete Women FC), Ľudmila Maťavková (RSC Anderlecht), Patrícia Hmírová (Sporting Club de Huelva) Útočníčky: Sofia Anna Škerdová (1. FC Slovácko), Michaela Ferencová (1. FC Slovácko), Martina Šurnovská (Slavia Praha), Darina Hrúziková (1. FC Slovácko), Klaudia Fabová (AP Orlen Gdaňsk), Andrea Bogorová (Spartak Myjava)

Chcú prekonať rekord

SFZ prišiel so smelým plánom zaplniť čo možno v najväčšej miere popradský štadión. Vypredaný zrejme nebude, no rekordná návšteva na ženskom futbale pod Tatrami by mohla byť prekonaná.

Na súboj kvalifikácie MS 2015 proti favorizovanému Nemecku zavítalo pod Dubeň 1 128 divákov.

Na piatkový duel je predaných už viac ako tisíc lístkov, čiže rekord spred deviatich rokov by mal byť výrazne prekonaný. „V Poprade bola vždy veľmi dobrá atmosféra, keď sme tu hrali reprezentačné zápasy. Stále prišlo veľké množstvo ľudí, futbal ich bavil a bolo ich počuť. Naozaj nám to pomohlo. Verím, že tá návštevnosť bude ešte vyššia,“ zdôraznila kapitánka a brankárka Mária Korenčiová.

„Konečne. Ja sa teším. Verím, že príde čo najviac ľudí. Myslím si, že si to zaslúžime aj my, aby sa ľudia na nás chodili pozerať, pretože doteraz to tak nebolo,“ doplnila Šurnovská.

Duel ženskej futbalovej reprezentácie proti Walesu budeme sledovať aj online.

Prinesieme vám štatistiky duelu, ale aj najzaujímavejšie akcie, šance, karty a góly počas jednotlivých polčasov.