Wales bude favorit, ale Slovenky chcú prekvapiť v semifinále play-off

Najprv odohrajú dvojzápasové semifinále play-off proti súperkám z Walesu. Prvý zápas má výkop v piatok v Poprade o 17.30 h. odveta je na programe v ďalší utorok v Cardiffe. Víťazky tohto súboja sa vo finále play-off stretnú s lepšími z dvojice Gruzínsko – Írsko.

Pokúsia sa o historický zápis

Slovenské reprezentantky sa pokúsia o historický zápis. Tak ďaleko sa ešte nikdy nedostali v snahe o postup na záverečný šampionát. Slovenky skončili v kvalifikačnej 2. skupine Ligy B na 3. mieste so štyrmi bodmi za víťazným Škótskom (16) a druhým Srbskom (14). Wales vyhral 4. skupinu so 14 bodmi pred Ukrajinou (11) a Chorvátskom (9).

„Uvedomujeme si, že Wales je jasný favorit stretnutia. Netrúfam si povedať, či je to výhoda alebo nevýhoda. Priorita je, aby boli dievčatá zdravé, lebo ich čaká náročný dvojzápas. Tým, že začíname doma, určite sa budeme snažiť o moment prekvapenia,“ vyjadril sa reprezentačný tréner Peter Kopúň pre denník Šport.

Dominantné a kombinačné Walesanky

V uplynulých dňoch tréner zháňal informácie o súperovi, ktorého hráčky nastupujú v prevažnej miere v najvyššej anglickej súťaži.

„Tiež som si myslel, že je to klasický britský tím, ale musím povedať, že Wales sa prezentuje pekným kombinačným futbalom. V kvalifikácii mal také tímy, že v zápasoch boli hráčky Walesu dominantné. Mali vyššie držanie lopty a vedeli, čo chcú hrať. Majú výborné, atletické krídla. Stredové hráčky sú veľmi dobré driblérky. Bude veľmi dôležité, aby boli naše dievčatá v kritických miestach pred pokutovým územím koncentrované. Súperky sú veľmi kreatívne,“ doplnil Kopúň

Bez skúsenej Škorvánkovej

Slovenky mali predchádzajúci reprezentačný zraz v júli. Medzitým sa niektoré hráčky zranili, iné sa už doliečili, takže tvorba nominácie bola o čosi náročnejšia. Tréner sa opiera najmä o hráčky, s ktorými už má niečo odohrané a majú zažité automatizmy. Veľký priestor na nejaké vymýšľanie ani nebol.

„Čakali sme na Dominiku Škorvánkovú, či už bude nastupovať v Come po zranení, no nakoniec sme sa rozhodli ju nepovolať. Je v štádiu rekonvalescencie. Hľadal som aj riešenie v útoku, takže nominácia sa nerodila najľahšie,“ priznal reprezentačný tréner.

Chcú prekonať rekord

Slovenský futbalový zväz (SFZ) prišiel so smelým plánom zaplniť čo možno v najväčšej miere popradský štadión. Asi ťažko predpokladať, že bude vypredaný, no rekordná návšteva na ženskom futbale pod Tatrami by mohla byť prekonaná (1128 divákov).

„SFZ berie postup ženskej reprezentácie do barážových zápasov ako prelomový úspech. Som veľmi rád, že sa nám podarilo už pred zápasom pripraviť pekný a bohatý program. Myslím si, že práve ten by okrem futbalu mohol byť lákadlo pre mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa snažíme prilákať na štadión. Poprad je športové mesto. Máme skúsenosť, keď sme hocijakú reprezentáciu priniesli do mesta, kde dlho nič podobné nebolo, návšteva bola vyššia ako v tradičných mestách. Pevne veríme, že si cestu na štadión nájde čo najviac ľudí. Zatiaľ je vonku tisíc vstupeniek,“ vyjadril sa generálny sekretár SFZ Peter Palenčík pre Šport.