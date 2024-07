Calzona je hrdý na celé mužstvo. Hráčom povedal, že boli fantastickí a odviedli vynikajúcu prácu (foto)

Nechýbalo veľa a tréner Francesco Calzona by s azda najpodceňovanejším tímom na ME vo futbale 2024 dosiahol historický postup do štvrťfinále. To sa doteraz Slovákom na vrcholnom podujatí v seniorskej kategórii ani raz nepodarilo.

Slováci viedli v Gelsenkirchene od 25. min zásluhou gólu Ivana Schranza a v piatej zo šiestich minút nadstavenia mali Angličanov takpovediac na lopate. Potom sa však zaskvel muž okamihu Jude Bellinghram a jeho pôsobivé gólové nožničky mali cenu vynútenia si predĺženia. Hneď na jeho začiatku anglický kapitán Harry Kane hlavou skóroval a ako sa neskôr ukázalo, stačilo to na postup favorita medzi osmičku najlepších.

„Hráčom som povedal, že odviedli vynikajúcu prácu. Boli fantastickí, takže čo iné som im mal povedať? Na turnaji sme odohrali vyrovnané partie so všetkými súpermi, vždy sme sa prezentovali ofenzívne, mali sme šance a to všetko potvrdzujú štatistiky. Na záver sme čelili jednému z favoritov turnaja. Opakujem, som veľmi hrdý na celé mužstvo, hoci chlapci cítia obrovské sklamanie,“ poznamenal Francesco Calzona.