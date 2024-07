Hrali sme katastrofálne, bol to frustrujúci zážitok, vravela anglická legenda Shearer po víťazstve nad Slovákmi

Napriek postupu Anglicka do štvrťfinále futbalových majstrovstiev Európy po víťazstve nad Slovenskom (2:1) niekdajší anglický reprezentant Alan Shearer v svojej pravidelnej rubrike pre BBC Sport ostro kritizoval výkon „Albiónu„.

Podľa Shearera bol zápas proti Slovensku pre anglickú reprezentáciu „frustrujúci zážitok„, ktorý pripomínal jej sklamanie po prehre s Islandom (1:2) na Euro 2016.

Slováci viedli od 25. minúty

S blížiacou sa koncovkou riadneho hracieho času nedeľňajšieho stretnutia si čoraz viac fanúšikov Anglicka určite spomenulo na spomenuté vyradenie Islandom v súboji o postup do štvrťfinále na šampionáte pred ôsmimi rokmi. Podobnú ságu mali v nedeľu v Gelsenkirchene rozpísanú aj slovenskí futbalisti. Nad Angličanmi viedli od 25. minúty gólom Ivana Schranza a zostávalo dopísať pomyselnú bodku.

V závere nadstaveného času Slovákom „vyschol atrament“ a Angličania vďaka Judeovi Bellinghamovi vyrovnali. V úvode predĺženia strhol Harry Kane zápas na stranu Angličanov a hoci favorit tŕpol až do konca, heroicky hrajúcim Slovákom napokon odolal.

„Až do svetového gólu Judea Bellinghama sme hrali katastrofálne. Celý čas sme boli bezmocní a bez nápadu, a keď Harry Kane pridal ďalší gól naším druhým a posledným zakončením na bránku, opäť sme sa zatiahli dozadu a dostali sa pod veľký tlak,“ uviedol Shearer.

Priznal, že bolo ťažké sledovať, ako Anglicko znovu zvolilo opatrný a defenzívny štýl hry. „Musíme prijať, že toto je identita tímu Garetha Southgatea. Dôkazy sú už teraz jasné – toto je náš spôsob hry na hlavných finálových turnajoch,“ kriticky zvýraznil niekdajší skvelý kanonier.

Fanúšikovia volajú po útočnejšom futbale

Shearer podotkol, že fanúšikovia síce volajú po útočnejšom futbale, ale Southgateova stratégia predtým Angličanov dostala do semifinále majstrovstiev sveta 2018 a finále ME 2021. A preto nenastala žiadna zmena v jeho prístupe. Pozitívom podľa Shearera je iba to, že Anglicko našlo spôsob, ako postúpiť:

„Vo vyraďovacej fáze je dôležité len dostať sa do ďalšieho kola, a to bez ohľadu na výkon. A akokoľvek to bolo nepravdepodobné, my sme to dosiahli.“

Shearer ešte dodal, že výkony Angličanov na celom turnaji v Nemecku, okrem prvých 30 minút proti Srbsku, je zatiaľ veľké sklamanie.

„Ale ten moment, Bellinghamov gól, môže zmeniť atmosféru turnaja. Takéto okamihy sa Anglicku predtým už stali a môžu ho ,nakopnúť‘,“ zakončil 53-ročný Shearer.