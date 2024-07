Schranz by svoje tri góly na ME vo futbale vymenil za postup do štvrťfinále, Bellingham citoval prezidenta Roosevelta (foto)

Ani nie polminúta nadstaveného času delila slovenskú futbalovú reprezentáciu od senzačného vyradenia Anglicka a postupu do štvrťfinále majstrovstiev Európy. Slováci viedli v Gelsenkirchene od 25. min zásluhou gólu Ivana Schranza a v piatej zo šiestich minút nadstavenia mali Angličanov takpovediac na lopate.

Obrovský smútok

Potom sa však zaskvel muž okamihu Jude Bellinghram a jeho pôsobivé gólové nožničky mali cenu vynútenia si predĺženia. Hneď na jeho začiatku anglický kapitán Harry Kane hlavou skóroval a ako sa neskôr ukázalo, stačilo to na postup favorita medzi osmičku najlepších.

„Prežívam obrovský smútok, rovnako ako všetci ostatní hráči. Naozaj nás len pár sekúnd delilo od historického postupu. Ťažko sa mi hľadajú slová. Posledná lopta do šestnástky a z toho padol gól…,“ uviedol krídelník slovenského tímu Lukáš Haraslín, cituje ho denník Šport.

Tretí Schranzov takmer postupový

Podľa jeho slov Slováci na ME v Nemecku ukázali, že so správne nastaveným herným systémom a odhodlaním môžu hrať vyrovnanú partiu s akýmkoľvek tímom. „Myslím si, že ani jeden člen nášho tímu nemôže mať hlavu dolu. Musím dať klobúk dolu pred všetkými a tým, čo odviedli na tomto turnaji,“ dodal 28-ročný zakončovateľ Sparty Praha.

Ivan Schranz strelil na ME 2024 gól Belgičanom, Ukrajincom a aj Angličanom. Prvý mal cenu troch bodov, druhý žiadneho bodu a tretí bol takmer postupový, ale iba takmer. „Všetky tri góly by som s radosťou vymenil za to, ak by sme tu mohli zostať ešte týždeň navyše a pripravovať sa na štvrťfinále proti Švajčiarsku. Žiaľ, musíme cestovať domov,“ skonštatoval Ivan Schranz.

Angličania boli 22 sekúnd do vyradenia

Kým Slováci smútili, Angličania oslavovali. Veľa nechýbalo a počas jedného víkendu mohli byť z hry von obaja finalisti ME spred troch rokov, ale po neúspechu úradujúcich šampiónov z Talianska si napokon Angličania zachránili kožu.

Veľký podiel mal na tom 21-ročný mladík Jude Bellingham, čerstvý víťaz Ligy majstrov s Realom Madrid a budúca hviezda svetového futbalu s trhovou hodnotou takmer 197 miliónov eur.

„Hrať za Anglicko by malo prinášať obrovskú hrdosť, ale niekedy je to skôr o veľkom tlaku. Toto bol zrejme jeden z mojich najdôležitejších gólov, lebo teraz sa všetko zmení. Boli sme 22 sekúnd do vyradenia. Ak Euro vyhráme, môj gól sa ukáže ako absolútne kľúčový moment,“ povedal Jude Bellingham, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu.

Anglický mladík sa však verejne vyjadril aj mimo tlačovej konferencie, keď na svojom instagramovom profile citoval zo slávnej reči amerického prezidenta Theodora Roosevelta z roku 1910 na parížskej Sorbonne známej ako „Muž v aréne“. Belingham to zrejme urobil v reakcii na obrovskú kritiku médiá aj fanúšikov na hru tímu počas ME v Nemecku.

Rooseveltov prejav sa začína výrokom: „Nie kritik je ten, kto je dôležitý. Pocta patrí mužovi, ktorý je reálne v aréne a bojuje.“ Po chvíli Bellingham pokračoval už reakciou na súčasné dianie v Nemecku: „Vybojovali sme si ďalší zápas na šampionáte, a preto som hrdý na všetkých spoluhráčov.“