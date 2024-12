Vyhodili ste šupky z cibule? Zaslúžite si pohlavok, pretože strácate niečo naozaj cenné

Šupky cibule, ktoré často vyhadzujeme, sú v skutočnosti pokladom plným užitočných látok, ktoré nám môžu výrazne pomôcť v rôznych oblastiach každodenného života. Cibuľa je neodmysliteľnou súčasťou našich kuchýň, ale málokto vie, že aj jej šupky sú cenným zdrojom vitamínov, minerálov a ďalších prospešných látok. Obsahujú vitamíny C a E, rutín, kvercetín a minerály ako horčík, draslík, vápnik a železo, ktoré nám môžu pomôcť pri mnohých problémoch. Takto sa dá s cibuľovými šupkami pracovať:

Rýchla pomoc pri nachladnutí a upchatom nose

Keď sa dostanete do situácie, že máte upchatý nos alebo sa snažíte zbaviť nachladnutia, môžete využiť šupky cibule ako prírodný liek. Stačí, ak si pripravíte hrsť šupiek a zalejete ich litrom vriacej vody. Potom si dajte cez hlavu ručník a nad hrncom s vodou začnite pomaly inhalovať. Výpary zo šupiek majú schopnosť uvoľniť nosné priechody a pomôcť vám lepšie dýchať. Tento jednoduchý trik vám môže uľaviť, keď vás trápia príznaky nachladnutia.

Účinný odvar na zlepšenie pokožky

Ak máte problémy s pokožkou, či už ide o popraskané päty alebo akné, cibuľové šupky môžu byť veľmi užitočné. Zoberte hrsť šupiek, prevarte ich v 300 ml vody po dobu 30 minút a nechajte ešte 20 minút odstáť, aby sa uvoľnili všetky cenné látky. Tento odvar môžete používať na pleť – stačí ho aplikovať pomocou vatového tampónu na postihnuté miesta. Okrem toho môžete tento odvar využiť aj na starostlivosť o vlasy. Ak chcete predísť vypadávaniu vlasov, pripravte silnejší odvar a použite ho ako vlasovú kúru. Avšak, ak máte svetlé vlasy, buďte opatrní, pretože odvar z cibulových šupiek môže mať zafarbujúci účinok.

Úľava pri opuchnutých nohách

Mnoho ľudí trápi opuchy nôh, najmä po celodennej námahe. Cibuľové šupky môžu byť účinným prostriedkom na ich zmiernenie. Stačí, ak dve hrsti cibulových šupiek prevaríte v 300 ml vody po dobu približne 15 minút. Následne nalejte vzniknutý odvar do lavóra a ponorte doň nohy. Tento domáci kúpeľ na nohy vám pomôže uvoľniť napätie a pocit únavy. Mnohé ženy si tento spôsob obľúbili najmä po dlhom dni strávenom na nohách.

Prírodné hnojivo pre rastliny

Chcete obohatiť svoje rastliny o cenné živiny? Cibuľové šupky môžu byť aj skvelým prírodným hnojivom. Na jeho prípravu použite šupky zo 2-3 cibúľ, ktoré vložíte do uzatvárateľnej nádoby. Nádobu zalejte litrom teplej vody, uzavrite a nechajte 24 hodín v chlade a temnote. Po uplynutí tejto doby nálev preceďte a použite ako hnojivo, ktoré pravidelne pridávate do vody na zálievku vašich rastlín. Tento nálev môže byť veľmi užitočný aj ako postrek na ochranu pred škodcami – stačí ho naliať do rozprašovača a aplikovať na rastliny, ktoré sú napadnuté škodcami.

Cibuľové šupky sú nielen odpadom, ale cenným materiálom, ktorý môžete využiť na rôzne účely. Takže nabudúce, keď budete lúpať cibuľu, nevyhadzujte šupky, ale nechajte ich, aby vám pomohli v boji proti nachladnutiu, problémom s pokožkou alebo aj v záhrade. Je to skvelý spôsob, ako využiť prírodu na maximum a pritom šetriť životné prostredie.