Potkany v záhrade nie sú náhoda: čo tým príroda naznačuje a ako zasiahnuť

Potkany v záhrade Foto: depositphotos.com

Málokomu je príjemné zistiť, že sa po záhrade potulujú potkany. Okrem toho, že v ľuďoch prirodzene vyvolávajú odpor, predstavujú zdravotné riziko, môžu poškodiť úrodu aj majetok a neraz signalizujú, že na pozemku je niečo zanedbané. Hoci tieto hlodavce tvoria prirodzenú súčasť ekosystému, ich výskyt v tesnej blízkosti domu už nikdy nie je „len tak“.

V skutočnosti ide často o praktické varovanie, že záhrada či jej okolie poskytujú potkanom až príliš priaznivé podmienky. Ak pochopíte, čo ich priťahuje, omnoho ľahšie ich dokážete z pozemku vypudiť – a predovšetkým zabrániť tomu, aby sa vrátili.

Prečo si potkany vyberú práve vašu záhradu?

Z pohľadu potkana je záhrada ideálnym miestom na život, najmä ak ponúka kombináciu dvoch vecí – potravu a úkryt. Stačí, ak necháte pod stromami popadané ovocie, na komposte zvyšky jedla alebo vonku ponecháte krmivo pre mačku či psa. Aj malé množstvo dokáže prilákať celú kolóniu, ktorá si veľmi rýchlo urobí z vášho pozemku domov.

Potkany sú neuveriteľne prispôsobivé – ak zistia, že niekde nachádzajú potravu pravidelne, zostanú tam aj natrvalo. A ak navyše nájdu vhodné miesto na hniezdenie, budú sa rozmnožovať priamo pod vašimi nohami.

Neporiadok ako pozvánka na zabývanie

Hlodavce potrebujú bezpečný a stabilný úkryt. Hromady dreva, starý záhradný materiál, zabudnuté predmety či neusporiadané kopy lístia sú pre ne ako luxusné ubytovanie. Stačí, že sa cez deň môžu ukryť pred predátormi a cez noc nerušene hľadať potravu.

Zanedbaný pozemok tak pre potkany predstavuje ideálnu kombináciu – majú kde bývať a zároveň kde jesť. Často sa tak stane, že sa na vašom pozemku objavili nie preto, že by vás „navštívili“, ale preto, že v ich očiach ste im poskytli dokonalé miesto na život.

Ako spoznať, že máte na pozemku potkany?

Potkany sa málokedy ukazujú priamo. Sú plaché a pohybujú sa najmä v noci. Skôr si všimnete:

  • malé čierne výkaly,
  • vyšľapané chodníčky v tráve,
  • nory v zemi alebo v komposte,
  • poškodené ovocie či zeleninu,
  • zvuky škrabania pri kôlni či komposte.

Ak sa objaví čo i len jeden znak, treba brať situáciu vážne. Kolónia potkanov dokáže narásť rýchlejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje.

Čo robiť, keď potkany objavíte?

VIDEO: Ako na hlodavce?

Pozrieť si video určite odporúčame – dopĺňa praktické rady o tom, ako potkanov čo najskôr dostať z pozemku.

Zmena prostredia ako prvá zbraň

Potkany milujú stabilitu. Ak ich chcete vyhnať, musíte narušiť ich pocit bezpečia. Pomáha:

  • pravidelne presúvať záhradný nábytok,
  • upratovať rôzne nádoby či debničky,
  • meniť usporiadanie v kôlni,
  • odstraňovať nepotrebné veci z dvora.

Keď začnete meniť prostredie, potkany to veľmi rýchlo vyhodnotia ako rušivé a hľadajú nové útočisko inde.

Silou prírody: čo ich dokáže odradiť

Ak sa potkany vyskytujú aj u ľudí, ktorí držia záhradu čistú, často ide o to, že v okolí chýbajú prirodzení predátori. Mačky a psy dokážu spraviť veľa už len svojou prítomnosťou – vôňa predátora potkanom signalizuje nebezpečenstvo.

Potkany netreba ani priamo loviť, stačí, že sa necítia bezpečne.

Keď prevencia nestačí: pasce, návnady a odborníci

Ak ste odstránili všetky zdroje potravy, upratali pozemok a narušili úkryty, no potkany stále ostávajú, je čas siahnuť po ďalších možnostiach:

  • mechanické pasce,
  • profesionálne návnady,
  • deratizačné staničky.

V prípade, že sa ani po týchto krokoch situácia nezlepší, je najrozumnejším riešením privolať odbornú deratizáciu. Skúsení profesionáli dokážu presne určiť rozsah problému a zvoliť postup, ktorý bude najúčinnejší.

Neodkladajte zásah: čím skôr začnete, tým lepšie

Potkany sa rozmnožujú extrémne rýchlo – z jedného páru môže byť za rok celá kolónia. Preto je dôležité nečakať, kým sa problém rozvinie. Včasná reakcia je najúčinnejšia forma ochrany záhrady aj domova.

Starostlivosť o pozemok a prevencia sú najlepším spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa potkany k vám už nevrátili.

