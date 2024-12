S jednoduchým trikom sa váš smartphone nabije oveľa rýchlejšie

Stáva sa to každému. Pripravujete sa vyraziť z domu, pozriete sa na mobil a zrazu vás zasiahne pohľad na červené číslo: iba päť percent. A ešte horšie je, keď vám mobil úplne vypne počas telefonovania alebo práve pred tým, ako chcete zavolať taxi. Nebojte sa, máme pre vás niekoľko efektívnych trikov, ktoré vám môžu výrazne ušetriť čas a predísť zbytočnému stresu.

Chystáte sa vyhľadať adresu na mape alebo vybaviť neodkladný e-mail a zrazu sa objaví nepríjemná správa: batéria je úplne vybitá. Možno si poviete, že je to zákon schválnosti, ale v skutočnosti je to veľmi častý dôsledok toho, že si nabíjanie nechávame na poslednú chvíľu.

Pravidlo číslo jedna: vypnite mobil. Pokiaľ je telefón zapnutý, počas nabíjania stále spotrebováva energiu na rôzne procesy ako spustené aplikácie, pripojenie na internet či komunikáciu so sieťou. To všetko nielen že znižuje účinnosť nabíjania, ale aj spomaľuje celý proces. Ak ho vypnete, energia ide rovno do batérie a tento proces urýchlite. V prípade, že ho musíte mať zapnutý, skúsenejšie riešenie je zapnúť letový režim, ktorý odpojí Wi-Fi, mobilné dáta a vyhľadávanie signálu, čím sa nabíjanie zrýchli.

Ďalšou bežnou chybou je nabíjanie cez notebook alebo staré adaptéry, ktoré môžu spôsobiť, že sa nabíjanie stane neuveriteľne pomalé. Pre rýchly a efektívny proces je najlepšie vždy použiť zásuvku a originálnu nabíjačku. Staršie alebo nekvalitné adaptéry totiž môžu výrazne spomaliť rýchlosť nabíjania a v extrémnych prípadoch dokonca poškodiť batériu. Moderné nabíjačky s podporou rýchleho nabíjania sú navrhnuté tak, aby šetrili váš čas a zabezpečili spoľahlivý prenos energie do batérie. Používaním originálnych nabíjačiek navyše predídete preťaženiu batérie a zabezpečíte jej dlhšiu životnosť.

Miesto, kde nabíjate telefón, má tiež veľký vplyv na to, ako rýchlo sa mobil nabije. Ak je telefón príliš teplý, napríklad kvôli priamemu slnku alebo ak sa zahreje počas dlhého používania, nabíjanie sa výrazne spomalí. Ak sa chcete vyhnúť tejto prekážke, odložte mobil na chladnejšie miesto, zložte z neho obal a vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu. Rovnako to platí aj v prípade, že je mobil príliš studený, ako to býva napríklad v zime. Pred začiatkom nabíjania je najlepšie nechať telefón najprv zahriať na izbovú teplotu, aby sa nabíjal efektívnejšie.

Ako zapnúť rýchle nabíjanie na telefóne

Venovali ste niekedy pozornosť stavu vašej batérie? Ak je batéria dlhodobo preťažovaná a nie je udržiavaná v optimálnych podmienkach, jej schopnosť rýchlo sa nabiť bude postupne klesať. Ideálnym rozsahom nabitia je udržiavanie batérie medzi 20 a 80 percentami. Snažte sa vyhnúť úplnému vybitiu batérie, pretože to môže výrazne ovplyvniť jej životnosť. Rovnako sa neodporúča nabíjať mobil počas celej noci, pretože tento zvyk môže viesť k prebytku energie, čo znižuje kapacitu batérie. Starostlivým prístupom k nabíjaniu zabezpečíte, že vám batéria vydrží dlhšie a váš mobil bude spoľahlivo slúžiť.

A čo robiť, keď sa snažíte nabiť telefón čo najrýchlejšie? Skúste ho počas nabíjania naozaj nevyužívať. Každé zapnutie aplikácie, prehliadanie internetu alebo hranie hier nielenže spotrebováva energiu, ale zároveň spomaľuje príjem novej energie. Ak mobil stále spotrebováva energiu na bežné procesy, proces nabíjania sa spomalí. Aby ste ho efektívne urýchlili, jednoducho ho odložte a venujte sa niečomu inému, napríklad si dajte rýchlu kávu.

S týmito tipmi už nabíjanie vášho smartfónu nebude problém. Stačí, keď sa budete riadiť jednoduchými radami a váš mobil bude pripravený na ďalšie používanie oveľa rýchlejšie, než ste si mysleli.