Psí tréner prezradil, s ktorými plemenami psov by určite nerád pracoval

Rozmýšľate o tom, že si zaobstaráte psa? Nevenujte pozornosť len jeho vzhľadu, ale aj charakteru. Nie všetky plemená je možné správne vychovať, aj keď by ste si to najviac priali!

Britský profesionál v oblasti psieho výcviku, Will Atherton, sa počas svojej kariéry postaral o výchovu tisícov štvornohých priateľov. Podľa neho je najväčšou prekážkou v úspešnej výchove psov prekvapivo samotní majitelia.

„Mnohí ľudia si vyberajú domácich miláčikov na základe ich vzhľadu, pričom zanedbávajú ich pôvod, potreby a temperament. Následne prichádzajú za mnou s prosbou o pomoc, pretože s vlastným psom nedokážu naložiť,“ vysvetľuje priateľský tréner s bradou a priznáva, že existujú určité plemená, s ktorými veľmi nerád spolupracuje.

Sibírsky husky

Na prvý pohľad pôsobí tento pes ako skutočný krásavec. Jeho jasne modré oči vás okamžite očaria. „A práve to je problém,“ poznamenáva tréner. Mnoho nových chovateľov huskyho si totiž neuvedomuje, do čoho sa púšťajú. Keď ich pes prerastie nad hlavu, sú často prekvapení.

„Husky je mimoriadne energický pes. Pôvodne bol vyšľachtený sibírskymi kočovníkmi ako ťahací pes na prepravu tovaru. Má v sebe silnú potrebu pohybu a dokáže denne ubiehať niekoľko kilometrov. Ak ho zavriete v byte alebo na malej ploche, bude nešťastný a podráždený,“ vysvetľuje odborník. Dodáva, že husky patrí medzi veľmi tvrdohlavé plemená, čo z jeho výchovy robí náročnú úlohu.

„Husky tiež neradi šteknú, ale vyjú, čo môže byť problém, ak bývate v bytovom dome a máte okolo seba susedov,“ varuje Atherton. Dodáva, že husky skôr znáša mačku než iného psa, a preto nie je vhodný ako „druhý psí miláčik“.

Jazvečík

V poslednej dobe zažíva jazvečík opätovný návrat do módy. Jeho sladký a roztomilý vzhľad však skrýva tvrdohlavú povahu. Ak túžite po poslušnom psovi, jazvečík nemusí byť tou správnou voľbou. „Jazvečík je lovecký pes s extrémne svojhlavou povahou. To znamená, že počúva len vtedy, keď mu to vyhovuje, a často robí veci po svojom. Ak s ním chcete dobre vychádzať, musíte byť dôslední, trpezliví a postupne ho učiť aspoň základné povely,“ vysvetľuje Atherton.

Okrem toho môže byť jazvečík v niektorých prípadoch veľmi agresívny a nadmerne štekajúci. Preto je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť jeho socializácii – to znamená umožniť mu kontakt s inými psami a ľuďmi, aby sa nestal samotárskym psom.

Šarpej

Na prvý pohľad vyzerá šarpej rozkošne, no jeho skutočná povaha môže klamať. Ide o dominantné plemeno s neskrotnou dušou. Ak ho budete chovať spolu s inými psami, počítajte s tým, že bude chcieť mať vždy posledné slovo. „Ak ho nebudeš správne viesť, bude sa správať ako individualista a skúšať, čo mu dovolíš. Preto je dôležité včas nastaviť jasné hranice a nepodceňovať ich,“ radí tréner.

Není prekvapením, že šarpej bol vyšľachtený v Číne ako bojové plemeno. Má často problémy s toleranciou voči ostatným psom, preto je vhodné ho socializovať už od šteniatka. Na prechádzky s ním je nevyhnutné používať pevné vodítko, pretože jeho lovecký pud ho často núti naháňať sa za korisťou. A nikdy nemáte istotu, že ho potom dohoníte…

Ďalšie plemená, ktorým tréner neodporúča

Okrem vyššie uvedených plemien existuje niekoľko ďalších, s ktorými tréner Will Atherton menej rád spolupracuje. Medzi ne patria napríklad Akita, Bulldog a Border kólie. Každé z týchto plemien má svoje špecifické potreby a temperament, ktorý môže byť pre niektorých majiteľov náročný.

Akita je silné a nezávislé plemeno, ktoré vyžaduje skúseného majiteľa schopného mu poskytnúť pevné vedenie. Bulldog často trpí zdravotnými problémami a môže byť veľmi tvrdohlavý, čo sťažuje jeho tréning. Border kólie je mimoriadne inteligentný, no zároveň veľmi aktívny, čo znamená, že potrebuje veľa fyzickej a mentálnej stimulácie, aby bol šťastný a vyvážený.

Ako vybrať správne plemeno pre vás

Pri výbere psa je dôležité zvážiť nielen jeho vzhľad, ale aj energetickú úroveň, temperament a potreby. Zvážte, koľko času a energie môžete venovať výcviku a starostlivosti o svojho miláčika. Ak si nie ste istí, konzultujte svoj výber s odborníkom alebo skúseným chovateľom, ktorý vám môže pomôcť nájsť psa, ktorý bude najlepšie vyhovovať vášmu životnému štýlu a schopnostiam.

Nezabúdajte, že správna výchova a socializácia sú kľúčové pre šťastný a harmonický vzťah medzi vami a vaším psom. Nezáleží na plemene, každý pes potrebuje lásku, trpezlivosť a správnu starostlivosť, aby sa stal vaším verným a poslušným spoločníkom.

Tipy od trénera Athertona pre úspešnú výchovu

Stanovte si jasné pravidlá: Psi potrebujú vedieť, čo sa od nich očakáva. Konzistentnosť je kľúčová. Buďte trpezliví: Výchova psa je proces, ktorý si vyžaduje čas a trpezlivosť. Nepodceňujte dôležitosť pozitívneho posilňovania. Zabezpečte dostatok pohybu: Aktívne plemená, ako husky alebo border kólie, potrebujú veľa fyzickej aktivity, aby boli šťastné a zdravé. Socializácia od útleho veku: Umožnite svojmu psovi stretávať sa s inými zvieratami a ľuďmi, aby sa stal vyrovnaným a spoločenským. Venujte pozornosť výžive: Kvalitná strava je základom pre zdravie a pohodu vášho psa.

Výber správneho plemena a jeho správna výchova môže znamenať rozdiel medzi šťastným spoločníkom a frustrovaným majiteľom. Urobte si čas na dôkladné zváženie všetkých faktorov a poskytnite svojmu psovi to najlepšie, čo potrebuje pre kvalitný a harmonický život.