Prať spodné prádlo samostatne alebo s ostatnými vecami? Vedci v tom majú jasno

Každý z nás sa snaží uľahčiť si život, najmä pri domácich prácach, ktoré nepatria medzi naše obľúbené. Pranie prádla je toho typickým príkladom. Veď kto by chcel tráviť viac času triedením, keď je jednoduchšie nahádzať všetko do jednej várky – od bielych blúzok až po ponožky a spodné prádlo? Hoci táto metóda šetrí čas, odborníci varujú, že práve pri praní spodného prádla môže tento prístup priniesť viac škody ako úžitku. Poďme sa pozrieť, prečo by ste mali prať spodné prádlo oddelene.

Baktérie na spodnom prádle: Neviditeľní nepriatelia čistoty

Na spodnom prádle sa aj po jednom dni nosenia môžu nachádzať nečistoty, ktoré nie sú voľným okom viditeľné. Podľa vedcov sa na jednom kúsku spodného prádla môže hromadiť približne desatina gramu stolice. To znamená, že ak svoje spodné prádlo periete spolu s inými kusmi oblečenia, baktérie ako E. coli alebo zlatý stafylokok sa ľahko rozšíria po celej várke. V priemere sa v pračke počas jedného cyklu môže objaviť až 100 miliónov baktérií. Chcete tieto mikroorganizmy preniesť aj na svoje tričká a uteráky?

Moderné pračky a nižšie teploty: Problém hygieny

Súčasné automatické pračky sú navrhnuté tak, aby šetrili energiu a vodu. Často sa preto využívajú programy na nízke teploty, ktoré sú vhodné pre bežné oblečenie. Pranie na 15 alebo 30 stupňoch je však nedostatočné na zničenie baktérií, ktoré sa nachádzajú na spodnom prádle. Aby ste zabezpečili skutočnú hygienu, je potrebné prať spodné prádlo samostatne pri teplotách minimálne 40, ideálne 60 stupňov.

Kuchynské utierky: Nečakané riziko

Ak periete spodné prádlo spolu s kuchynskými utierkami, vystavujete sa ďalšiemu riziku. Utierky, ktoré používate na utieranie riadu alebo povrchov, by mali byť čo najčistejšie. Kombinácia kuchynských textílií a spodného prádla však zvyšuje šancu, že baktérie sa prenesú na utierky. Tieto baktérie sa potom môžu dostať späť na vaše ruky, riad alebo kuchynský stôl, čo je nežiaduci výsledok.

Deti a ich zraniteľná imunita

Hygiena pri praní je ešte dôležitejšia, ak ide o deti. Ich imunitný systém je stále vo vývoji, a preto sú voči baktériám oveľa náchylnejšie. Kontakt s mikroorganizmami, ktoré dospelý organizmus zvládne bez problémov, môže u detí spôsobiť zdravotné komplikácie. Ak máte doma choré dieťa, mali by ste jeho oblečenie prať samostatne a vždy na teplotách vyšších ako 60 stupňov. Tým ochránite jeho oslabený organizmus pred ďalšími možnými infekciami.

Jednoduché pravidlá pre bezpečné pranie

Hoci sa môže zdať praktické hodiť všetko oblečenie do jednej várky, dodržiavanie niekoľkých jednoduchých zásad vám môže zaručiť nielen čistotu, ale aj bezpečnosť. Spodné prádlo perte vždy samostatne a na vyšších teplotách. Zvlášť dôležité je to v prípade detského oblečenia alebo kuchynských textílií, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Investovaný čas a starostlivosť sa vám vrátia vo forme zdravšej domácnosti a spokojnosti celej rodiny.