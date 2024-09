Pár tipov ako sa brániť roztočom, baktériám či plesniam v domácnosti

Udržujte v byte primeranú teplotu. Často vetrajte, optimálne je intenzívne vetranie 4x denne po dobu 10 minút. Vlhkosť vzduchu by nemala byť príliš vysoká, ak je to tak, je odporúčané využívať sušič. Rovnako tak je vhodné užívať čističku vzduchu. Odstráňte tapety a nechajte steny vášho bytu „dýchať“. Namiesto kobercov využívajte umývateľné podlahové krytiny. V spálni dávajte pozor na spodnú stranu matracov, aby sa na nej netvorila pleseň, je nutné ich mať uložené na drevenom rošte a nerobiť pod posteľou skladisko nepotrebných vecí. Je vhodné používať antibakteriálny vysávač a germicídnu lampu, ak je to možné. Majte na pamäti, že vysávať je nutné nielen koberce, ale aj matrace, lôžkoviny, čalúnený nábytok a ďalšie textílie v domácnosti. Výmena posteľnej bielizne je u alergikov vhodná najdlhšie za 14 dní, v prípade väčších problémov aj jedenkrát týždenne. Teplota vody pri praní by mala byť 60 stupňov, až pri tejto teplote totiž roztoče hynú. Vhodné je tiež použiť do prania špeciálne prísady proti roztočom. Obmedzte vo vašej domácnosti, v ktorej žije alergik, všetky koberce a textílie typu závesov, záclon a pod. Na upratovanie používajte špeciálne vybavenie a prípravky proti týmto škodcom.

Čo je to roztoč?

Jedná sa o miniatúrneho živočícha z rádu pavúkovcov, niektoré druhy však môžu dosahovať veľkosti dokonca až centimetrové. Najlepšie sa im darí v textíliách ako je posteľná bielizeň a v kobercoch. V jednom metri štvorcovom v koberci je možné nájsť až 1000 takýchto miniatúrnych zvieratiek . Živia sa odumretými kožnými bunkami. Dĺžka ich života sa pohybuje zhruba okolo troch mesiacov, za tú dobu môžu vyprodukovať až 2000 trusových častíc, ktoré vyvolávajú alergické reakcie.

Musíte sa zrieknuť plyšákov?

Plyšové hračky sú vďačným hostiteľom roztočov, o domácom prachu nehovoriac. Hračky sú pre alergické deti najvhodnejšie umývateľné, napriek tomu možno na roztoče aj tu vyzrieť. Nemajú totiž radi zimu a mráz ich rovno zabíja. Preto je vhodné plyšákov raz týždenne vložiť do mikroténového sáčku a dať na pár hodín do mrazničky . Rovnakým spôsobom sa na krátku dobu zbavíme roztočov v perinách tým, že ich budeme v mraze dávať vetrať do okna alebo na balkón.

Čo sú to plesne?

Koncentrácia plesní sa zvyšuje vo vlhkom a chladnom počasí. Pleseň na stene môže vyvolávať plesňové infekcie aj u ľudí . Vyskytujú sa najmä v rohoch kúpeľní, kuchýň, chodieb a vo špajzách. Tam sú časté tiež plesne na potravinách, kedy je potrebné sa týchto potravín okamžite zbavovať. Plesne na stenách ošetrujeme na to určenými protiplesňovými prípravkami pokiaľ možno ihneď, kedy pleseň objavíme. Nezatracujte možnosť použitia odvlhčovačov a čističky vzduchu.

A čo pele?

Myslíte si, že sa ubránite ich vniknutiu do bytu tým, že nebudete v peľovej sezóne vetrať? Nie..Pôjdete len na krátku prechádzku a prinesiete si na oblečení a obuvi veľa peľov, tomu sa nedá ubrániť. Každopádne obmedziť vetranie je dobrá cesta, výhodná je preto klimatizácia, ale ešte je veľmi vhodné použiť doma čističku vzduchu, ktorá pele pomôže likvidovať .

Boj proti roztočom, plesniam a baktériám nie je ako boj s veternými mlynmi. Nebojte sa a pustite sa do toho, Váš alergik vám bude určite vďačný.