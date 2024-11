Nasypte večer soľ do odpadu a ráno budete prekvapení

Občas sa stane, že sa kuchynský drez upchá. Ako zvládnuť tento problém jednoducho, bez potreby drahého zásahu? Obyčajná kuchynská soľ vás môže v tomto prípade zachrániť – no ako presne ju použiť?

Volanie inštalatéra na bežné domáce problémy sa môže pekne predražiť. Aj na prvý pohľad banálny zásah môže stáť niekoľko desiatok eur, a to ani nehovoríme o poplatkoch za cestu. Aby sme sa vyhli zbytočným výdavkom, je vždy výhodné ovládať zopár jednoduchých trikov, ktoré dokážu ušetriť peniaze aj čas. Upchatý odpad nie je katastrofa a dá sa zvládnuť aj bez pomoci profesionála. Čo teda s tým?

Pravidelná údržba drezu ako prevencia

Inštalatéri odporúčajú ako najlepšiu prevenciu drez udržiavať čistý a pravidelne používať sitko na odtok. Najväčším nepriateľom hladkého priechodu vody sú zvyšky jedla a mastnota, ktoré sa v potrubí postupne usadzujú a spôsobujú upchatie. Z tohto dôvodu je dôležité vyhýbať sa vylievaniu použitého tuku a mastných zvyškov po varení do drezu. Hoci tým ušetríte čas pri umývaní riadu, časom to spôsobí vznik „mastného zátky“, ktorá môže blokovať vodu.

Ak chcete týmto problémom predísť, opláchnite drez po každom použití horúcou vodou a nasypte do odtoku niekoľko lyžíc soli. Soľ má silné antibakteriálne a dezinfekčné účinky, ktoré dokážu zničiť baktérie a rozpustiť drobné nečistoty. Nechajte ju v odtoku pôsobiť aspoň hodinu, potom znova prepláchnite prúdom vriacej vody, aby sa všetko dôkladne uvoľnilo.

Kombinácia mastnoty a zvyškov jedla je častou príčinou upchatého odtoku.

Účinná dvojica: jedlá sóda a ocot

Jedlá sóda v kombinácii s octom je ďalší efektívny spôsob, ako si poradiť s upchatým odtokom. Prvým krokom je prepláchnutie odtoku horúcou vodou. Následne nasypte do odpadu približne 200 g sódy bikarbóny a nechajte ju pôsobiť približne 5 až 10 minút. Potom prilejte asi 100 ml octu – táto reakcia medzi octom a sódou spôsobí šumivú chemickú reakciu, ktorá uvoľní nánosy mastnoty a usadenín. Po dvadsiatich minútach stačí odtok znova prepláchnuť vriacou vodou a nečistoty sa odplavia.

Každodenné čistenie drezu je základom pre jeho dlhodobú funkčnosť.

Prášok do pečiva na čistenie odtoku

Prášok do pečiva je známy ako kypridlo pri pečení, ale má aj svoje využitie v domácnosti ako čistič upchatého odpadu. Postup je jednoduchý: najskôr odstráňte väčšie zvyšky z odtoku a opláchnite ho horúcou vodou. Následne do odtoku nasypte dva balíčky prášku do pečiva, ktorý nechajte pôsobiť aspoň dvadsať minút. Potom stačí odtok opláchnuť vodou a častice mastnoty a nečistôt sa uvoľnia.

Citronová kyselina – prírodný pomocník

Bežne sa kyselina citrónová využíva pri konzervovaní džemov alebo príprave sirupov, ale má aj vynikajúce čistiace schopnosti. Pri upchatom odpade môže byť kyselina citrónová skvelou alternatívou. Nasypte asi jeden šálku kyseliny do odpadu a nechajte ju pôsobiť hodinu. Potom odtok spláchnite vodou a ten by mal byť znova priechodný.

Takéto jednoduché riešenia môžu ušetriť nielen váš čas, ale aj peňaženku, a pritom vám zabezpečia hladko fungujúci drez každý deň.