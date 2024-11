Keď si kúpite polovicu chleba, prerobíte

Obchodné reťazce sa často prezentujú ako firmy, ktoré sa snažia čo najviac vyjsť v ústrety svojim zákazníkom. No keď sa pozriete bližšie, nájdete množstvo praktík, ktoré skôr svedčia o tom, že ide predovšetkým o maximalizáciu zisku. Takýto prípad zažil aj jeden zákazník, ktorý sa snažil ušetriť pri kúpe chleba.

Kúpa menšieho chleba nemusí byť výhodná

Chlieb patrí medzi základné potraviny, ktoré si kupuje takmer každý. Hoci jeho cena bola dlhé roky stabilná a pomerne nízka, v poslednom období výrazne stúpla. Tento nárast cien spôsobil, že mnohí ľudia sa snažia hľadať spôsoby, ako na pečive ušetriť.

Jedným z logických riešení by mohlo byť kupovať menšie množstvá chleba namiesto celých bochníkov. Veď koľkokrát sa vám stalo, že ste nestihli spotrebovať celý chlieb, a jeho časť skončila v odpadkoch? Dnešné priemyselne vyrábané pečivo, ktoré je často iba rozmrazované, zostáva čerstvé maximálne jeden až dva dni.

Preto sa zdá ako užitočný krok, že niektoré obchody ponúkajú chlieb už vopred rozdelený na polovice či štvrtky. Tento prístup má umožniť zákazníkom nakupovať len také množstvo, aké skutočne spotrebujú, a tým predísť plytvaniu potravinami.

Prečo zaplatíte viac za menšie množstvo?

Zdravý rozum by napovedal, že dve polovice chleba alebo štyri štvrtky by mali stáť rovnako ako jeden celý bochník. Veď rozdelenie chleba na menšie časti je len minimálny zásah, ktorý si nevyžaduje žiadne výrazné náklady. Realita však ukazuje, že je to presne naopak – za menší chlieb zaplatíte pomerne výrazne viac.

Ako uviedol jeden zákazník, v jednom z obchodov stojí celý bochník chleba 1,78 euro. Ak sa však rozhodnete kúpiť polovicu toho istého chleba, pripravte si 0,98 euro a štvrtka vás vyjde na 0,55 eura. Rýchlym prepočtom je zrejmé, že cena za každý menší diel výrazne narastá. Ak by ste si kúpili štyri štvrtky namiesto celého bochníka, zaplatíte o 0,43 eura viac, čo predstavuje zdraženie o 25 %.

Drahšie pečivo podporuje plytvanie

Aj keď obchody majú právo určovať si ceny podľa vlastného uváženia, takéto praktiky priamo odporujú logike šetrenia a udržateľnosti. Miesto toho, aby motivovali ľudí k nákupu menších množstiev a obmedzili plytvanie, vytvárajú systém, ktorý penalizuje tých, ktorí chcú byť zodpovední.

Rozdelenie chleba na menšie časti by malo byť službou pre zákazníkov, a nie príležitosťou na ďalší zisk. Ak si však obchody účtujú výrazné príplatky za túto „pomoc“, zákazníci si môžu premyslieť, či sa im oplatí kúpiť polovicu chleba, alebo radšej risknú, že im časť bochníka doma stvrdne.

Zákazníci by si mali byť vedomí týchto skrytých trikov obchodov a pri nákupoch venovať väčšiu pozornosť nielen cenám, ale aj množstvám. Niekedy sa totiž snaha o šetrenie môže v konečnom dôsledku výrazne predražiť.