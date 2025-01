Ako ušetriť: Vlastný vývar, lievance, tabuľky a swap

Nemáte prehľad o svojich výdavkoch a zdá sa vám, že peniaze odchádzajú závratnou rýchlosťou? V nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko rád a tipov, ktoré sa osvedčili aj v našej domácnosti. Zameriame sa na jednoduché spôsoby, ako znižovať náklady, plánovať rozpočet a zároveň si užiť dobré jedlo či výhodnú výmenu tovaru.

Sledujte svoje výdavky – rozpočet v tabuľkách

Prvým krokom k šetreniu je získať jasný prehľad o príjmoch a výdavkoch. Možno to znie samozrejme, ale väčšina z nás netuší, kde presne mizne aj drobná hotovosť. My sme si doma vytvorili jednoduchú tabuľku, do ktorej si priebežne zapisujeme všetky platby – od potravín až po lieky. Dôležité je dôsledne zachytiť aj menšie položky, pretože vďaka nim často zistíte, na čo míňate najviac a kde sa dajú náklady pohodlne znížiť.

Tip: Tabuľku si môžete pripraviť v Exceli, Google Sheets alebo v iných bezplatných nástrojoch. Stačí si roztriediť položky do kategórií (napr. potraviny, knihy, voľný čas, účty za energie) a pravidelne si kontrolovať, či vaše výdavky nie sú vyššie, než ste plánovali.

Spojenec menom mobilná aplikácia

Ďalším skvelým pomocníkom môžu byť aplikácie na sledovanie príjmov a výdavkov alebo virtuálne obálky na sporiacich účtoch. Tie vám pomôžu vytvoriť si prehľad o vašich financiách v reálnom čase.

Virtuálne obálky

Väčšina bánk dnes ponúka možnosť vytvoriť si na jednom sporiacom účte niekoľko tzv. obálok, napríklad až 9 rôznych „podúčtov“. Každá obálka je určená na iný cieľ šetrenia – či už ide o dovolenku, nové auto, núdzovú rezervu alebo darčeky. Peniaze v konkrétnej obálke sú pritom oddelené od zvyšku zostatku, takže ich neminiete pri bežných platbách.

Aplikácie na evidenciu príjmov a výdavkov

Ak uprednostňujete mobil, môžu vám pomôcť aj prehľadné slovenské či české aplikácie, napríklad Spendee alebo Wallet. Po prepojení s bankou si automaticky sťahujú informácie o platbách kartou, čo šetrí čas a znižuje riziko, že na niečo zabudnete. Výsledky zobrazujú v prehľadných grafoch, vďaka čomu hneď vidíte, či príliš neutápate financie v strave, knihách alebo inej obľúbenej kategórii.

Aplikácia Acorns – sporenie investovaním drobných

Pre tých, ktorí chcú šetriť aj investovať s minimálnou námahou, môže byť zaujímavou voľbou aplikácia Acorns (dostupná pre Android a iOS, mesačný poplatok približne 3 doláre). Po prepojení s platobnou kartou zaokrúhľuje všetky vaše platby a rozdiel automaticky investuje do burzových fondov (ETF). To znamená, že pri každej platbe zaokrúhli sumu napríklad na celé euro alebo dolár a ten „zvyšok“ ide na investície. Vaše malé prírastky sa tak môžu časom rozumne zhodnocovať.

Mrazenie: Vlastný vývar namiesto kocky

Pri varení veľakrát siahneme po rýchlom riešení v podobe kocky bujónu alebo hotového tekutého vývaru. Tie však vedia poriadne zaťažiť peňaženku. Ak varíte často, vyrobte si radšej väčšie množstvo domáceho vývaru. Stačí vám koreňová zelenina (mrkva, petržlen, pór, zeler, cibuľa), voda a trochu času.

Zeleninu dôkladne umyte a nakrájajte.

Vo väčšom hrnci ju nechajte prevrieť vo vode, môžete pridať soľ a korenie podľa chuti.

Hotový vývar nalejte napríklad do foriem na ľad alebo do menších nádob a zmrazte.

V mrazničke vydrží niekoľko mesiacov a kedykoľvek ho budete potrebovať, len vytiahnete menšiu kocku domáceho vývaru. Nápad, ako na to, nájdete aj v rôznych videonávodoch, napríklad tu.

Chytré varenie na sporáku

Pri varení dokážete znížiť spotrebu energií viacerými maličkými trikmi.

Menšie kúsky: Zemiaky, mrkvu, mäso či inú surovinu pokrájajte na menšie porcie. Potrebujú sa variť kratšie a postačí vám aj menej vody. Zvyškové teplo: Ak máte elektrický sporák, využívajte zvyškové teplo varnej dosky. Keď vám ostáva len niekoľko minút do dovarenia, sporák pokojne vypnite skôr a nechajte pokrm dôjsť.

Napríklad pri špagetách môže tento jednoduchý krok znížiť spotrebu energie. Takto síce ušetríte len drobné sumy, no v dlhodobom horizonte sa každá úspora počíta.

Môj nápad: Zdieľanie a swapovanie

V rodine a medzi priateľmi sme rozbehli malý experiment – zdieľame knihy. Raz za čas si knihy navzájom požičiame alebo posunieme ďalej, ak už ich neplánujeme opätovne čítať. Táto knižná štafeta šetrí peniaze, priestor a zároveň je z nej príjemná sociálna udalosť.

Moja 82-ročná mama má zase predplatené rôzne časopisy. Po prečítaní ich posúva ďalším seniorkám v okolí, a tak vychádza, že desať ľudí číta tie isté výtlačky. Vďaka tomu sa šetrí nielen rozpočet, ale aj papier.

Ďalšou zaujímavosťou je Facebooková skupina Food sharing v Prahe, kde ľudia ponúkajú zvyšky jedla či potraviny, ktoré by inak vyhodili. Je skvelé vedieť, že veci, ktoré ešte nie sú po záruke, neskončia zbytočne v koši, ale potešia niekoho iného.

Rýchle desiate z lístkového cesta

Ak chcete ušetriť čas a zároveň si pripraviť niečo chutné do práce či školy, výbornou voľbou je slaná štrúdľa z lístkového cesta alebo rýchla „pizza“. Lístkové cesto môžete naplniť syrom, šunkou, zeleninou, prípadne zmesou vajec, smotany a byliniek. Potom stačí zmotaný závin alebo plát posypaný obľúbenými surovinami dať piecť do rúry. Okrem skvelej chuti vás poteší aj nízka cena surovín.

Varíme úsporne a sezónne: Lievance od Anuše Kejřovej

Ak hľadáte tradičné recepty, na ktoré sa trochu pozabudlo, určite sa nechajte inšpirovať kuchárskymi knihami spred desaťročí. Spisovateľka a gazdiná Anuše Kejřová je známa práve úspornými, no chutnými receptami. Z jej kuchárky (ktorá prvýkrát vyšla už v roku 1905) sme vybrali jednoduchý recept na lievance, ktoré pri správnom postupe vyjdú krásne nadýchané.

Doba prípravy: približne 90 minút

Suroviny na 4 porcie:

1 liter mlieka

1 zemiak (uvarený)

1 žĺtok

1 lyžička soli

štipka muškátového kvetu

20 g čerstvého droždia

500 g hladkej múky

maslo alebo masť na vysmážanie

Postup:

Príprava kvásku: Droždie zmiešajte so štipkou cukru a počkajte, kým sa vytvorí kvások. Vypracovanie cesta: Zohrejte mlieko na vlažnú teplotu a nalejte ho do väčšej misy. Pridajte vykysnutý kvások, najemno postrúhaný uvarený zemiak, žĺtok, soľ, trošku muškátového kvetu a nakoniec aj múku. Vymiešajte riedke cesto, ktoré nechajte na teplom mieste kysnúť aspoň hodinu. Smaženie lievancov: V rozohriatej panvici alebo v lievanečníku rozpusťte maslo (prípadne použite bravčovú masť) a cesto smažte z oboch strán. Oheň by nemal byť príliš silný, aby sa lievance nespálili zvonku a neostali surové vo vnútri. Podávanie: Hotové lievance potrite lekvárom či povidlovým džemom, posypte nastrúhaným tvarohom a pokvapkajte kyslou smotanou. Skvelo chutia aj s maslom, škoricovým cukrom alebo medom. Ak chcete ešte nadýchanejšiu konzistenciu, môžete do cesta nakoniec vmiešať vyšľahaný bielok.

Zhrnutie na záver

Sledujte si svoje výdavky pomocou tabuliek alebo mobilných aplikácií.

pomocou tabuliek alebo mobilných aplikácií. Pri varení uprednostnite domáce riešenia – vlastný vývar je lacnejší a bez zbytočných prísad.

– vlastný vývar je lacnejší a bez zbytočných prísad. Využívajte zdieľanie a swap – knihy, časopisy a nepotrebné jedlo môžu nájsť nových majiteľov, kým vy ušetríte peniaze a znížite odpad.

– knihy, časopisy a nepotrebné jedlo môžu nájsť nových majiteľov, kým vy ušetríte peniaze a znížite odpad. Rozmýšľajte úsporne aj pri varení – menšie kúsky, krátke varenie, využitie zvyškového tepla.

– menšie kúsky, krátke varenie, využitie zvyškového tepla. Vyskúšajte aplikácie na sporenie a vytvorte si viacero virtuálnych obálok pre rozličné ciele.

Tieto jednoduché tipy dokážu postupne ovplyvniť váš každodenný rodinný rozpočet. Navyše, vďaka swapovaniu či zdieľaniu sa môžete inšpirovať novými receptami, knihami alebo sa zoznámiť s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy.

V konečnom dôsledku nejde len o šetrenie peňazí, ale aj o budovanie vedomejšieho prístupu k využívaniu zdrojov, čo poteší nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie.