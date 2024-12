Ako môže interiér vplývať na priberanie na váhe

Problém nadváhy je častokrát spojený s psychickými faktormi. Väčšina ľudí si je vedomá, že emocionálne stresy, nedostatok spánku alebo osamelosť môžu viesť k prejedaniu. Mnoho odborníkov však tvrdí, že za prejedaním môžu byť aj nezjavné detaily v prostredí, ktoré nás obklopuje.

Spálňa a jej vplyv na spánok a váhu

Spálňa je miestom oddychu, kde sa každý z nás cítia byť sám sebou. Počas spánku sa naše telo obnovuje a regeneruje. Príliš jasné svetlo však môže narušiť prirodzený proces oddychu. Ideálne je mať v spálni príjemné šero, ktoré podporuje uvoľnenie. Odborníci preto odporúčajú používať zatemňovacie závesy alebo žalúzie, ktoré pomôžu vytvoriť dokonalé podmienky pre spánok. Tma je totiž nevyhnutná pre tvorbu melatonínu – hormónu, ktorý reguluje spánok. Prítomnosť svetla v noci, ako sú pouličné lampy alebo reklamy, môže produkciu melatonínu spomaliť, čo následne narúša kvalitu spánku. Nedostatočný spánok je pritom spojený s vyšším rizikom priberania na váhe. Kvalitný spánok v tme môže znížiť riziko priberania až o 21 %.

Vplyv elektroniky na spánok a váhu

Telefóny, počítače a televízie nemajú v spálni miesto. Prítomnosť týchto zariadení môže ovplyvniť náš spánok a viesť k stresu, ktorý často končí prejedaním. Zaujímavým faktom je, že modré svetlo vyžarované z obrazoviek potláča tvorbu melatonínu, čím zhoršuje spánok. Ľudia, ktorí nechávajú telefón pri posteli, sú vystavení väčšiemu riziku priberania – až o 50 % viac, ako tí, ktorí sa elektronike vyhýbajú. Čím viac elektronických zariadení máte pri sebe, tým väčšie je riziko. Preto je ideálne odstrániť elektroniku zo spálne, aby ste sa vyhli negatívnym vplyvom na vašu váhu.

Prečo biele taniere podporujú väčšiu konzumáciu?

Možno ste si nikdy nevšimli, ale v reštauráciách sú taniere takmer vždy biele. Dôvod je jednoduchý – biela farba vytvára kontrast, ktorý spôsobuje, že jedlo vyzerá atraktívnejšie, a tým aj povzbudzuje chuť do jedla. A to isté platí aj doma. Na bielych tanieroch si často naložíme väčšie porcie ako na farebných. Na červených alebo modrých tanieroch si naopak dávame menšie porcie, pretože tieto farby potláčajú chuť do jedla. Ak máte tendenciu prejedanie, skúste zvoliť farebné taniere, ako sú modré, ktoré znižujú chuť k jedlu.

Televízia ako faktor prispievajúci k priberaniu na váhe

Televízia, či už v obývačke, kuchyni alebo spálni, môže mať negatívny vplyv na vašu váhu. Neustály príjem informácií a negatívnych správ môže vyvolať stres, ktorý sa následne kompenzuje prejedaním. Okrem toho televízia odvádza pozornosť od samotného procesu jedenia, takže sa stravujeme podvedome, čo vedie k väčšiemu príjmu potravy. Ak chcete znížiť riziko priberania, zvážte odstránenie televízie zo svojho interiéru alebo aspoň obmedzenie jej sledovania počas jedla.

Vplyv pohodlného prostredia na životný štýl

Pohodlný nábytok, ako sú kreslá, pohovky, vankúše a teplé deky, nás zvádzajú k nečinnosti a pasivite. Ak je váš byt plný tohto typu vybavenia, je ľahké stratiť motiváciu k fyzickej aktivite. Keď je okolo nás príliš veľa pohodlia, telo si zvykne na nehybnosť a čoskoro začne dochádzať k priberaniu. Ak chcete podporiť aktívnejší životný štýl, umiestnite do miestnosti rotoped, činky alebo iné športové pomôcky, ktoré vás budú motivovať k pohybu. Takéto prostredie vám pomôže udržať sa v pohybe a vyhnúť sa problémom s nadváhou.