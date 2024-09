Aké sú výhody a aké sú naopak nevýhody bývania s mačkou v byte?

Uvažujete o chlpatom spoločníkovi do vášho bytu?

Skúste si prečítať výhody aj nevýhody..

A aké sú výhody mať mačku v byte?

HYGIENA

Ako už bolo spomenuté, mačky sú nesmierne čistotné a starajú o seba. Preto sa nemusíte obávať akéhokoľvek zápachu. Bytová mačka zvyčajne nechodí von, takže nemá špinavé labky, neporiadok v srsti a nemá sa kde nakaziť rôznymi chorobami či parazitmi.

ZÁCHOD

Mačku nemusíte v určitú dobu venčiť, na záchod si dôjde sama. Odporúčame špeciálne mačacie debničky, ktoré sú zvrchu kryté. Mačka si po sebe svoje „poklady“ starostlivo zahrabává a zo zakrytej debničky nič nelieta von a zápach sa nešíri okolo. Dno debničiek sa napĺňa stelivom, ktoré pohlcuje všetky zápachy a mačaciu vykonanú potrebu obalí. Tieto „guľôčky“ potom vynesiete spolu s odpadkami.

SAMOSTATNOSŤ

Tieto stvorenia sú samostatné. Keďže väčšinu dňa venujú slastnému spánku, môžu bez problémov stráviť nejakú chvíľu samy doma, a časovo tak neobmedzujú váš program. Mačka si sama vystačí aj cez víkend, avšak so zásobou granúl. Ak sa doma zdržiavame naozaj málo, je dobré mať mačky dve, aby si navzájom robili spoločnosť.

LÁSKA

O mačkách ste iste počuli, že sú vypočítavé. Pravda je, že vás možno nebudú vítať pri dverách rovnako nadšene a oddane ako pes. Mačka je osobnosť a musíte ju tak chápať, rovnako tak ako to, že maznať sa s vami bude vtedy, až sama uzná za vhodné. Ovšem takejto lásky si potom budete naozaj vážiť. Navyše je preukázané, že mačacie pradenie má blahodarné účinky na ľudský organizmus. Navodzuje pocit šťastia, upokojuje myseľ, znižuje stres, nervozitu, pocit úzkosti.

Čo všetko to obnáša?

CHĹPKY

Chĺpky sa stanú súčasťou vašej domácnosti. Občas sa budete musieť ohnúť pre chumáč chlpov na zemi alebo ho odstrániť zo svojho oblečenia. Nepanikárte, nepôjde o kilá. Vysávanie vám zaberie o trochu viac času a musíte upratovať starostlivejšie. V rámci ohľaduplnosti je tiež nutné povysávať v prípade, že očakávate návštevu, predovšetkým potom alergika.

ZVRACANIE

Mačky sú veľmi čistotné a väčšinu dňa dbajú o svoju srsť. Počas svojej hygieny mačka zhltne nezanedbateľné množstvo chlpov, ktoré putujú do tráviaceho traktu a sú ťažko stráviteľné. Môžu teda ohroziť zdravie mačky alebo jej spôsobiť zápchu. Pre mačku je lepšie, keď to vyvráti. Zvracanie vyvolá špeciálna mačacia tráva, ktorá je bežne k dostaniu vo zverimexoch, záhradníctvach, kvetinárstvach (mačky majú najradšej Šachor). Samozrejme platí priama úmera – čím je mačka huňatejšia, tým viac dbá o svoju srsť.

POŠKRIABANÝ NÁBYTOK

Mačky si potrebujú brúsiť pazúriky a zároveň to sú nevyspytateľné stvorenia, takže nikdy neviete, čo sa stane ich obľúbeným škrabadlom. Môže to byť pohovka, nohy od stola, komoda … Mačka vás nikdy nebude počúvať na slovo ako pes. Ak si však brúsi pazúriky, kde nemá, vždy na ňu húknite a ona pochopí, že to nesmie. Možno si pred vami na tom mieste občas demonštratívne záškriabe, ale bytovému vybaveniu by to nemalo nejako zásadne ublížiť.

ZABEZPEČENIE OKIEN

O mačkách sa hovorí, že sú opatrné a spoznajú, kam si môžu dovoliť skočiť a kam nie. Na druhú stranu sú zvedavé, radi vysedávajú na oknách a pozorujú vtáčiky. Tí môžu strhnúť ich pozornosť, chlpatý lovec sa rozhodne korisť chytiť a skočí za ňou. Takže na ich „rozumné správanie“ sa nedá spoľahnúť. Bytová mačka ocení každučkú chvíľku strávenú na čerstvom vzduchu. Vhodné je umiestniť do okien siete proti hmyzu a prípadne zabezpečiť celý balkón, aby sa tam mačka mohla pohodlne prechádzať. Nikdy nesmiete nechať nechránené otvorené okno a mačku úplne bez dozoru.