6 krokov, ako zabezpečiť trvalkové záhony na zimu

Keď sa dni skracujú a teploty klesajú, väčšina trvaliek sa pripravuje na zimný odpočinok. Aby sa na jar opäť prebudili v plnej sile, je dôležité venovať záhonom trochu pozornosti. Týchto pár krokov vám pomôže zabezpečiť, aby záhrada bola na jar v plnom rozkvete.

1. Skontrolujte stav záhonov

Jeseň je ideálnym časom na to, aby ste si prešli záhradu a zhodnotili, čo sa počas sezóny darilo a čo je potrebné zmeniť. Rastliny, ktoré prekvitajú, možno nechať na mieste, ale tie, ktoré zápasia, môžu potrebovať presadenie. Skúste si urobiť poznámky o tom, čo by mohlo byť na budúcu sezónu vylepšené – napríklad ktoré miesta potrebujú viac farieb alebo kde by sa hodila vyššia výsadba.

2. Rozdeľte prerastené rastliny

Ak niektoré trvalky príliš narástli, je vhodné ich rozdeliť. Nielenže tým zabránite ich prerastaniu, ale získate nové sadenice pre ďalšiu výsadbu. Trvalky, ktoré kvitnú na jar a v lete, je vhodné deliť práve na jeseň, aby sa stihli do zimy zotaviť a na jar silno zakvitli.

3. Odstráňte burinu

Záhony je dôležité pred zimou vyčistiť od buriny, pretože mnohé druhy buriny prezimujú rovnako ako trvalky a na jar sa môžu rozrásť. Starostlivo vytrhajte všetku burinu, vrátane koreňov, aby ste rastlinám uľahčili rast. Ak sú korene príliš pevne uchytené, pôdu najprv prelejte vodou, aby sa uvoľnila.

4. Zabezpečte dostatočnú závlahu

Pre úspešné prečkanie zimy potrebujú rastliny dostatočnú vlhkosť. Ak je pôda suchá, je čas na hlbšie zavlažovanie. Pomaly zalejte záhony tak, aby sa voda dostala až ku koreňom. Rýchle polievanie povrchu nie je dostatočné – korene potrebujú dôkladnú hydratáciu.

5. Odstráňte poškodené časti rastlín

Nie je potrebné všetky trvalky na jeseň strihať. Ak však rastliny trpia chorobami alebo škodcami, odstráňte postihnuté časti, aby sa problém nešíril. Ostatné stonky a listy môžete ponechať, pretože dodajú záhonu ochranu a úkryt pre užitočný hmyz. V zime navyše pridajú záhrade špecifický vzhľad a podporia biodiverzitu.

6. Mulčujte citlivé rastliny

Nie všetky rastliny potrebujú na zimu ochranu v podobe mulču, ale pre niektoré, najmä tie, ktoré sú citlivé na chlad, je to nevyhnutné. Čerstvo vysadené trvalky a tie, ktoré sú zraniteľné voči mrazom, ocenia vrstvu mulču, ktorá ochráni ich korene pred chladom. Použiť môžete kompost, drvené listy alebo čečinu. Mulčovanie vykonajte až vtedy, keď stromy začnú opadávať – príroda nám napovedá, kedy je ten správny čas.

Tieto jednoduché kroky vám pomôžu udržať vašu záhradu zdravú a pripravenú na ďalšiu sezónu, pričom trvalky budú na jar vďačné za starostlivosť, ktorú ste im na jeseň venovali.