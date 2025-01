Bol Neymarov odchod do Al-Hilalu najhorší prestup v histórii futbalu? - FOTO, VIDEO

Brazílčan Neymar už ukončil svoje turbulentné pôsobenie v saudskoarabskom Al-Hilale a po dvanástich rokoch sa vo vlasti vracia do klubu FC Santos, s ktorým podpísal krátkodobú zmluvu do najbližšieho leta.

Tridsaťdvaročný futbalista opúšťa Saudskú Arábiu po menej ako osemnástich mesiacoch od drahého prestupu, čo prirodzene natíska otázku: Bol jeho prestup do Al-Hilalu najhorším v histórii futbalu?

Názory sa rôznia, ale dôkazy naznačujú, že áno. Zamyslenie poskytol web footboom1.com.

To everyone at Al Hilal, to the fans, Thank you !!

I gave everything to play and I wish we enjoyed better times on the pitch together ..

To Saudi, thank you for giving me and my family a new home and new experiences

I now know the real Saudi and have friends for life

I always… pic.twitter.com/NgeoUjZk1D

— Neymar Jr (@neymarjr) January 28, 2025