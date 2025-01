Neymar debatuje s vedením Al-Hilalu o odchode do vlasti, problémom sú však jeho vysoké finančné nároky - FOTO, VIDEO

V saudskoarabskom futbalovom klube Al-Hilal je už od augusta 2023, no odvtedy za tento tím z Rijádu nastúpil len do siedmich stretnutí. Brazílčan Neymar je údajne na odchode a zamieriť by mal do vlasti.

Problémom sú však jeho finančné požiadavky. Tridsaťdvaročný niekdajší hráč veľkoklubov ako FC Barcelona či Paríž Saint-Germain v Saudskej Arábii neodohral veľa pre zranenia napriek závratnej zmluve s platom približne 100 miliónov eur za rok.

Požiadavky sú problém

Vrátiť by sa mohol do materského klubu FC Santos. Ako však potvrdil zdroj z prostredia Al-Hilalu, problémom sú financie.

„S klubom diskutuje o odchode, ale má vysoké požiadavky a tie sú veľkou prekážkou,“ prezradil nemenovaný zdroj. V Saudskej Arábii má Neymar zmluvu do najbližšieho leta.

Domov po viac ako dekáde?

Vo vlasti hral zatiaľ naposledy ešte v roku 2013 práve za Santos, v ktorom futbalovo vyrástol. Al-Hilal chce skúseného Brazílčana predať, on by však rád odišiel na hosťovanie.

Neymar v roku 2017 prestúpil za rekordných 220 miliónov eur z FC Barcelona do PSG, z hlavného mesta Francúzska do Saudskej Arábie zamieril po šiestich rokoch.

Séria zranení

Nasledoval vtedy kroky iných futbalových hviezd Cristiana Ronalda či Karima Benzemu.

Po dvoch mesiacoch v Rijáde si však poranil ľavé koleno počas reprezentačnej akcie a to ho vyradilo z hry približne na rok.

Nasledovali menej vážne svalové zranenia či problémy s kolenom, keď sa pokúšal o návrat do súťažného diania. Zatiaľ naposledy hral ešte v novembri 2024.

Už nemôže pomôcť

„Už nemôže hrať na takej úrovni, na akej ho potrebujeme. Bohužiaľ, situácia je pre neho stále viac komplikovaná,“ vyhlásil nedávno Jorge Jesus, kouč Al-Hilalu.

Návrat do vlasti sa zdá byť poslednou možnosťou pre Neymara, ako si ešte predĺžiť hráčsku kariéru. Vo farbách reprezentácie Brazílie je rekordér, v 127 dueloch nastrieľal 79 gólov.