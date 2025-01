Odchod Neymara zo Saudskej Arábie je definitívne potvrdený. Známe je už aj jeho nové pôsobisko

Brazílsky futbalista Neymar uzavrel svoje nevydarené pôsobenie klube v Al-Hilal. Saudskoarabský tím oznámil, že sa s 32-ročným hviezdny útočníkom dohodol na predčasnom ukončení zmluvy. Podľa brazílskych médií zamieri najdrahší futbalista histórie do svojho niekdajšieho klubu FC Santos. Informuje o tom i renomovaný španielsky denník Marca.

Neymar prišiel do Al-Hilálu v lete 2023 z francúzskeho veľkoklubu Paríž Saint-Germain za 90 miliónov eur, za klub ale takmer nehral. Mesiac po prestupe si v drese Brazílie v kvalifikácii o postup na MS vážne zranil koleno a rok sa zotavoval. Po návrate ho znova zastavili problémy so stehenným svalom. Za jeden z najbohatších klubov v Saudskej Arbábii odohral iba sedem zápasov, v ktorých dal jediný gól.

Nehral od novembra

Brazílčan zatiaľ naposledy nastúpil v novembri minulého roka a tréner Jorge Jesus s ním už vo zvyšku sezóny nepočítal. O odchode Neymar rokoval dlhšiu dobu, obe strany sa ale nemohli zhodnúť na podobe ukončenia angažmánu. Klub z Rijádu podľa médií preferoval okamžitý prestup, zatiaľ čo Neymar dával prednosť hosťovaniu. V Al-Hilale mal zmluvu do júna, podľa ktorej by mal inkasovať ešte 65 miliónov dolárov.

Teraz by sa mohol vrátiť do slávneho brazílskeho klubu FC Santos, odkiaľ v roku 2013 ako talentovaný mladík zamieril do FC Barcelona. V roku 2017 prestúpil za rekordných 222 miliónov eur do PSG. Detaily síce známe nie sú, avšak existuje predpoklad, že vo svojom rodisku bude poberať iba zlomok zo mzdy, ktorú poberal na Blízkom východe.

Cieľom účasť na MS 2026

V Santose by mal rodák z mesta Sao Paolo dostávať viac herného priestoru. Práve ten je základom k tomu, aby sa mohol predstaviť na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. „Je mi jasné, že toto bude môj posledný svetový šampionát. Chcem urobiť maximum pre to, aby som sa tam dostal,“ povedal Neymar v januári tohto roka pre zámorskú CNN.