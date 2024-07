Baránkovej na olympiáde v Paríži nevyšla kvalifikácia podľa predstáv, označila to za malé trápenie

Do diania na olympijských hrách v Paríži už vstúpila aj prvá slovenská reprezentantka. Denisa Baránková má za sebou kvalifikáciu v lukostreleckej súťaži jednotlivkýň. A spokojná s ňou vôbec nebola.

„Dnes to bolo také malé trápenie. Výsledok nezodpovedá tomu, čo mám natrénované. Asi v každom športe je to tak, že vždy sa niekomu darí a niekomu nie. Ja som dnes patrila do tej skupiny, ktorej sa nedarilo. Pevne verím, že sa mi to podarí zlepšiť na vyraďovacie zápasy,“ zhodnotila 22-ročná Bratislavčanka po 48. mieste za 636 bodov.

Spokojný nie je ani jej tréner

Rovnaký pohľad na vec mal aj jej tréner Vladimír Hurban mladší.

„Podľa výsledku byť spokojný nemôžem, ale som spokojný s jej výkonom. Myslím si, že zo seba vydala všetko, aby to fungovalo, ale stále nám to dnes nejako unikalo. Dnes jej dochádzali sily nad rámec normálu. Dnes bolo niečo ‚v neporiadku‘. Normálne má Denisa lepšie druhé polovice a dnes to bolo naopak. Nie som si naozaj istý, čo presne sa stalo,“ poznamenal v rozhovore pre agentúru SITA.

Nehľadala výhovorky

Lukostrelkyňa, ktorá sa pod piatimi kruhmi predstavila už v Tokiu v lete 2021, nehľadala výhovorky.

„Bolo tam trochu viac stresu a tlaku na seba. Nebola som schopná dostať sa do výstrelu. Robila som všetko možné aj nemožné, čo sa dalo. Čo sa týka podmienok, tak strelnica je spravená veľmi dobre. Dnes si na nič nemôžem sťažovať na nič, čo sa týka podmienok,“ pokračovala Baránková.

Meno súperky už pozná

Slovenka pozná už aj meno súperky a čas, kedy absolvuje prvé vyraďovacie kolo. Čaká na ňu duel proti mladej domácej reprezentantke Amélie Cordeauovej. Stále iba 18-ročná Francúzska v kvalifikácii pre nasadzovanie nazbierala 661 bodov, teda o 25 viac ako slovenská lukostrelkyňa.

„Poznáme sa všetci medzi sebou, takže súperku poznám. Ešte sme však nemali priestor strieľať proti sebe. Uvidíme, ako to dovtedy vyladíme. Za mňa to nie je niečo, čo by sa nedalo zvládnuť. Každý zápas je iný a každý bude náročný. Je to už úplne iná súťaž,“ myslí si Baránková.

Dobrá strelkyňa

Jej tréner na margo duelu, ktorý je na plánovaný na stredu 31. augusta o 18.11 h, poznamenal: „Určite je to dobrá strelkyňa, keďže je súčasťou domáceho tímu. Je lepšie dostať mladú Francúzsku ako staršiu. V Tokiu postúpila Denisa z 12. miesta a vypadla v 1. kole, takže dúfam, že spravíme niečo podobné, čo sa nám stalo pred troma rokmi. Verím, že predvedieme viac ako v Tokiu.“

Lukostrelci v Paríži bojujú v krásnej lokalite – na ploche pred slávnou Invalidovňou.

„Je tu nádherné prostredie, všade ste obklopení palácmi a za nami je Eiffelovka. Čo viac si môže človek priať,“ dodala Baránková.