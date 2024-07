Američania v prípravnom zápase pred OH 2024 boli krok od veľkej hanby, zachránil ich však hviezdny LeBron James

Basketbaloví reprezentanti USA, ktorí sa už pripravujú v Európe na blížiace sa OH 2024 v Paríži, boli blízko potupnej prehry, ktorá by nepochybne vošla do histórie.

V prípravnom zápase v anglickom Londýne Američania prehrávali s výberom Južného Sudánu o 16 bodov, no napokon triumfovali po výsledku 101:100. Na odvrátení hanby mal výrazný podiel hviezdny LeBron James, ktorý o výhre USA rozhodol košom 8 sekúnd pred koncom duelu.

Najsilnejšie zloženie

Američania proti zástupcovi afrického basketbalu nastúpili v takmer najsilnejšom zložení. Na palubovke sa objavilo 12 hráčov, pričom všetci z nich už vyhrali NBA alebo boli súčasťou All-Stars výberov. Prvý polčas však Sudánčania vyhrali o 14 bodov 58:44, až potom sa Američania prebudili strelecky aj herne.

„Takto to v basketbale niekedy býva. Outsider sa proti favoritovi namotivuje a hrá úžasne. Presne to môžem povedať o výkone Južného Sudánu. Veľa vecí beriem na seba, v príprave na zápas som nie všetko urobil optimálne. Súperi budú proti nám hrať ako o život aj v Paríži, dnes sme sa o tom presvedčili,“ zhodnotil kouč reprezentácie USA Steve Kerr.

„Nedá sa hrať celý čas dokonalý basketbal. Podstatné je, že sme zareagovali a napokon vyhrali. Musíme však zlepšiť obranu, pretože ak máme olympijský turnaj vyhrať, budeme potrebovať výborné bránenie,“ zhodnotil Stephen Curry, ktorého pri hodnotení duelu doplnil aj LeBron James: „Ani na olympijskom turnaji sa nikto nebude pozerať na vývoj zápasov, podstatný bude výsledok a to ako sa budeme zlepšovať.“

Výber Južného Sudánu

Pod piatimi kruhmi sa objaví premiérovo aj výber Južného Sudánu, ktorý má takisto vo svojom jadre štyroch hráčov so skúsenosťami zo zámorskej NBA. Ďalšie opory tímu z krajiny, ktorá získala nezávislosť len pred 13 rokmi, pôsobia v Číne či v európskych súťažiach.

„Musíme si z tohto duelu zobrať ponaučenie a preniesť do turnaja húževnatosť a bojovnosť, teda veci, ktoré sme dnes ukázali. Na chlapcov som hrdý a myslím si, že aj obyvatelia našej krajiny budú mať komu v Paríži držať palce,“ povedal tréner Južného Sudánu Royal Ive, ktorý pôsobí na klubovej úrovni v pozícii asistenta trénera v tíme Houston Rockets v NBA.

Basketbalový turnaj

V Paríži sa mužský basketbalový turnaj začína 27. júla. Vyvrcholí finálovým duelom 10. augusta. Basketbalisti USA budú obhajovať triumf z prechádzajúcich Hier v japonskom Tokiu aj ďalších troch olympijských turnajov.

Zatiaľ naposledy Američania neboli na olympijských hrách zlatí v Aténach 2004, kde brali bronzové medaily. V základnej C-skupine v Paríži Američania narazia na výbery Portorika, Srbska a „ostrý“ duel absolvujú aj proti Južnému Sudánu.